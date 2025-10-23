Las tablas de posiciones tras el fallo del TAS: mirá cómo quedaron Nacional y Peñarol en el Clausura y la Anual luego de la resolución en Suiza

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer este jueves el fallo de la apelación que hizo Nacional , en el que no tuvo en cuenta el recurso de los tricolores que reclamaban por la quita de tres puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

De esta forma, quedaron ratificadas las tablas de posiciones del Torneo Clausura y Anual, las que tenían el condicional a la espera de la resolución del TAS.

De esta forma se mantienen las diferencias que existen actualmente en las tablas del Torneo Clausura y de la Tabla Anual.

En el Clausura actualmente Peñarol tiene 29 puntos y Nacional 24, con las últimas tres fechas (9 puntos) por jugar.

Si los carboneros ganan este sábado ante Cerro y los tricolores no le ganan a Wanderers el domingo, los mirasoles se quedarán con el torneo.

En tanto, en la Anual, los albos lideran con 76 puntos, mientras que los aurinegros lo siguen con 72.

Si los tricolores ganan y los mirasoles pierden en el Cerro, los albos se asegurarán la Anual.

El fallo del TAS

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer el fallo del reclamo que hizo Nacional por la quita de puntos que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el órgano internacional con sede en Suiza ratificó la decisión de los tribunales de la AUF.

El TAS, que tiene la última palabra en litigios deportivos y sus resoluciones son inapenables, no tuvo en cuenta el reclamo que presentaron los albos luego de apelar el fallo de la Comisión Disciplinaria ante el Tribunal de Apelaciones de la AUF, que tampoco se contempló la postura del club.

0028025992.webp Edificio del TAS en Lausana, Suiza AFP

Por lo tanto, se mantiene la sanción que recibieron los tricolores por los incidentes de la final del Torneo Intermedio, con la quita de 3 puntos que se le aplican en este Torneo Clausura y a la vez en la Tabla Anual.

Así lo indicó este jueves el delegado de Nacional, Enrique Campos, quien señaló que por el momento solo tienen un escueto adelanto de la notificación del fallo, en un renglón, pero no han recibido los fundamentos del caso.

"No nos han devuelto los puntos que nos quitaron, obtenidos en cancha y a ley de juego, desconocemos su opinión en ese sentido, pero ha quedado firme la resolución", señaló a Referí, quien dijo que no tienen "idea" de lo que dicen los argumentos del TAS ya que aún no se los brindaron.

"La decisión ya está firme", agregó el delegado tricolor, quien tras la audiencia del pasado viernes había manifestado que Nacional había quedado "muy conforme".

Presentarse ante el TAS demandó una erogación de entre US$ 70.000 y US$ 100.000 para los albos, según indicaron en momentos previos a hacer la apelación.