Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JJOO

Juegos Olímpicos de Invierno: atleta ucraniano expulsado por llevar un casco con deportistas asesinados por Rusia presentó un recurso al TAS

El Tribunal informó que se ha designado un Árbitro Único para que se encargue del asunto "con urgencia"

13 de febrero 2026 - 11:44hs
Vladyslav Heraskevych en una de las prácticas previas a su expulsión de los JJOO

Vladyslav Heraskevych en una de las prácticas previas a su expulsión de los JJOO

El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych decidió elevar este jueves un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras ser apartado de la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de 2026 por el Comité Olímpico Internacional (COI), por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

Así lo confirmó el propio TAS en un comunicado, en el que informó que se ha designado un Árbitro Único para que se encargue del asunto "con urgencia": "Se espera primero una decisión operativa (sin fundamento), la cual se anunciará próximamente. No es posible indicar un plazo preciso para dicha decisión en esta etapa".

Además de la descalificación en la ronda clasificatoria, el COI retiró la credencial de los Juegos a Heraskevych al vulnerar la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales, si bien, a petición de su presidenta, Kirty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica.

El COI alegó que la expulsión de la competición se había adoptado ante la negativa del atleta ucraniano, abanderado de su país en los Juegos, a rectificar su postura después de que Coventry se reuniera con él poco antes de que empezara la prueba de skeleton.

Vladyslav Heraskevych con el casco por el que fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno
JJOO

Nueva polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno: el COI expulsó a un atleta de Ucrania por presentar un casco con imágenes de atletas asesinados por Rusia

Valeria Mazza y su hijo Tiziano Gravier
JUEGOS OLÍMPICOS

Orgullo de mamá: Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno y cuenta con el aliento familiar en Milán-Cortina; conocé su historia

Heraskevych, de 27 años, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles, lo que llevó al COI a hacerle ver que vulneraba las reglas olímpicas y a advertirle de que no podría usarlo en la competición oficial.

La expulsión de la competición del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev que preside Volodómir Zelenski, quien anunció la concesión de la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" y su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos".

FUENTE: EFE

Temas:

Juegos Olimpicos de Invierno Ucrania Rusia TAS

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

A 10 días del plazo para firmar los contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo: lo último de las reuniones de AUF con Tenfield, Antel, Torneos, Directv y Team Click

Darwin Núñez en Peñarol
PEÑAROL

Los únicos mercados que quedan abiertos para que Darwin Núñez salga de Al Hilal antes del Mundial y cómo ven en Peñarol la posibilidad de que pueda volver al club

Patricio Pernicone y José Fajardo 
COPA LIBERTADORES

Universidad Católica de Ecuador 3 (3)-4 (4) Juventud por Copa Libertadores: con valentía, convicción y mucho corazón, el pedrense avanzó a la segunda fase

Fuerte presencia de mascotas en un partido de Peñarol de 2023. (Archivo)
AUF

Presidente de Mesa Ejecutiva de la AUF sobre el ingreso de un padre con un niño con discapacidad a partido de Peñarol: "Podríamos haber organizado algo mejor"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos