Nueva polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno: el COI expulsó a un atleta de Ucrania por presentar un casco con imágenes de atletas asesinados por Rusia

Vladyslav Heraskevych con el casco por el que fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este jueves expulsar de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina al ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych , abanderado de su país, por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país en la competición oficial en la que iba a participar hoy.

El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas en inglés), informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

Heraskevych iba a participar hoy en las series clasificatorias después de que desafiara al COI en las dos rondas de entrenamiento desarrolladas el martes y el miércoles al lucir el casco como homenaje a deportistas muertos en la guerra como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años ; el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov , entre otros.

Después de varios contactos previos, la presidenta del COI, Kirsty Coventry , hizo hoy un último intento y se reunió con Heraskevych , de 26 años, antes del inicio de la prueba para tratar de convencerlo, pero al "negarse a cambiar de postura" y no aceptar "ningún tipo de compromiso" , se optó por la expulsión.

JUEGOS OLÍMPICOS Malestar en los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas ya que "se parten en dos"; mirá el video

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO Jutta Leerdam, el fenómeno mediático de los Juegos Olímpicos de Invierno: perfil alto, vanidad y talento de oro a la hora de patinar

Tras conocer la decisión, el atleta ucraniano publicó una foto en su cuenta de X con el casco, y expresó: "Este es el precio de nuestra dignidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heraskevych/status/2021865169882620273?s=20&partner=&hide_thread=false .

This is price of our dignity. pic.twitter.com/00h3hlZs6i — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la institución con sede en Lausana.

El caso de Heraskevych se inició el pasado lunes, día 9, cuando la IBSF notificó al COI que el atleta ucraniano llevaba un casco con imágenes de atletas ucranianos fallecidos durante la invasión rusa.

El COI se reunió ese día con su entrenador y jefe de misión adjunto del Comité Olímpico de Ucrania para explicarles que el casco vulneraba el apartado 50.2 de la Carta Olímpica, que estipula que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Al mismo tiempo, se le ofreció la opción de exhibirlo inmediatamente después de la competición al pasar por la zona mixta y de portar un brazalete negro como alternativa.

Según el organismo que preside Coventry, "el duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo" y que para acompañar a los deportistas en su dolor, existen centros multirreligiosos en las villas olímpicas con el fin de poder hacerlo con "dignidad y respeto".

También se da a los atletas la posibilidad de llevar una cinta negra durante la competición "en determinadas circunstancias" y también se les permite expresar sus opiniones en las zonas mixtas ante los medios de comunicación, en las redes sociales, durante las conferencias de prensa y en entrevistas.

"Las Directrices sobre la Expresión de los Atletas fueron el resultado de una consulta global en 2021 con 3.500 atletas de todo el mundo. Cuentan con el pleno apoyo de la Comisión de Atletas del COI y de las Comisiones de Atletas de las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales", recuerda el organismo.

En su comunicado, subraya que Heraskevych ha contado con el apoyo del COI en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a una beca y que tras la invasión rusa de Ucrania, creó un fondo de solidaridad para apoyar la preparación de los atletas para los Juegos de París 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iocmedia/status/2021858874702127105?s=20&partner=&hide_thread=false IOC statement 1/3



Skeleton pilot Vladylsav Heraskevych not allowed to participate at Milano Cortina 2026 after refusing to adhere to the IOC athlete expression guidelines



Having been given one final opportunity, skeleton pilot Vladylsav Heraskevych from Ukraine will not be… — IOC MEDIA (@iocmedia) February 12, 2026

Ucrania criticó al COI tras la expulsión de su atleta

Ucrania ha criticado duramente a través de su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI).

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga.

El ministro ucraniano ha afirmado también que Heraskevych "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra". "No hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética", agregó Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana acusó al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

Sibiga criticó el argumento ofrecido por el comité para explicar su postura de no permitir a Heraskevych competir con el caso con las fotos de los atletas muertos.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", escribió Sibiga.

FUENTE: EFE