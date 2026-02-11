Malestar en los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas ya que "se parten en dos"; mirá el video

Los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026 continúan a gran ritmo luego de lo que fue la inauguración oficial con una enorme fiesta en el Estadio San Siro el pasado viernes a la noche.

No obstante, en los últimos días existieron repetidas quejas de los atletas porque muchas de las medallas se desprendieron de la correa sin posibilidad de reparar fácilmente y la organización tomó cartas en el asunto para solucionar este problema.

A una semana del inicio de los Juegos -ya que comenzaron dos días antes de la fiesta de inauguración, como suele suceder-, varios medallistas han alzado su voz para denunciar esta situación, que también ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Una de las atletas que protestó fue Breezy Johnson , estadounidense de 30 años, quien obtuvo la medalla de oro en esquí alpino, ya que se le rompió la presea tras la ceremonia de entrega: " No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió" .

PEÑAROL Además de la baja de Franco Escobar, Diego Aguirre suma dos más de importancia en Peñarol para enfrentar a Central Español por el Torneo Apertura

FÚTBOL El efecto Benzema: el durísimo golpe de Al-Hilal a Darwin Núñez que sacude a la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

"Estoy segura de que alguien lo arreglará. No está completamente rota, pero un poco rota", sostuvo la esquiadora. Además, en conferencia de prensa, visibilizó la problemática con el metal en la mano: "Ahí está la medalla, y aquí está la pequeña pieza que se supone que va en la cinta para sujetarla a la medalla. Y sí, se ha desprendido".

A su vez, el biatleta alemán Justus Strelow, quien obtuvo la medalla de bronce en relevos mixtos 4x6 km, fue grabado en medio de la celebración con su delegación en el preciso instante en el que se le cayó la presea al suelo. A pesar de sus intentos por repararlo, no pudo. "¿Qué pasa con estas medallas?", preguntó.

Por otra parte, la esquiadora sueca Ebba Andersson, quien ganó la medalla de a plata en esquí de fondo Esquiatlón 10 km + 10 km, también se quejó.

"Fue una tontería. Salí corriendo y, en el apuro, la medalla se partió en dos en la nieve. Pensé: 'Qué mierda, esto ha sido una estupidez'. Luego intenté arreglarla y una de las tres partes salió disparada en otra dirección y sigue por ahí fuera en algún sitio. Al final, nos dimos por vencidos. Ahora mismo espero que haya algún organizador que tenga un plan B para las medallas rotas", expresó.

Debido a todo esto, el portavoz de la organización, Luca Casassa, dijo en su habitual conferencia de prensa diaria que encontraron una respuesta a la problemática: "Se ha implementado una solución específica. Se anima a los atletas cuyas medallas se hayan visto afectadas a que las devuelvan a través de los canales adecuados para que puedan ser reparadas y devueltas con prontitud".