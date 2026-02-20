La brutal caída del campeón mundial de esquí freestyle Finley Melville, en los Juegos Olímpicos de Invierno

El neozelandés Finley Melville Ives fue evacuado por el cuerpo médico el el esquí freestyle de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 FOTO: AFP

El actual número 1 mundial del esquí acrobático, el neozelandés Finley Melville Ives, fue evacuado en la ronda de clasificación del halfpipe por una violenta caída en la segunda manga, este viernes en Livigno, en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Melville Ives, de 19 años y uno de los favoritos, fue atendido en la pista por los servicios de emergencias tras el fuerte golpe, que le hizo perder los esquís y los bastones.

Una caída brutal La competición estuvo interrumpida varios minutos, hasta que el deportista fue evacuado en camilla.

Tras una primera ronda en la que solo había logrado 16,25 puntos, Finley Melville Ives salía con toda la presión para lograr la clasificación para la gran final del halfpipe, pero en mitad de su ronda no calculó bien y terminó estrellándose contra el plano del halfpipe, una caída desde varios metros de altura e impactando de forma violenta con su rostro sobre la nieve.

El jueves, la canadiense Cassie Sharpe también sufrió una caída muy fuerte que obligó a una evacuación, en su caso tras golpearse la cabeza contra el halfpipe. Sharpe está "estable" tras ese susto, tranquilizó poco después la Federación Canadiense de Esquí. Embed - 2026 Olympic Disaster: Finley Melville Ives’ Horrific Crash & Medical Update! What Happened?