Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Jutta Leerdam, el fenómeno mediático de los Juegos Olímpicos de Invierno: perfil alto, vanidad y talento de oro a la hora de patinar

Campeona de los 1.000 metros de patín velocidad en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, la neerlandesa Jutta Leerdman revoluciona las redes y el mundo del deporte de la nieve con su formas de no pasar desapercibida

11 de febrero 2026 - 15:10hs

¿Patinadora o influencer? ¿Icono del deporte o "diva espantosa"? Jutta Leerdam, campeona olímpica de los 1.000 metros y candidata al podio en 500 m, rompió los códigos del patinaje al convertirse en una figura polarizante de la cultura Pop-Sport duraten los Juegos Olímpicos de Invierno.

Llegó a Milán-Cortina en jet privado junto a su pareja, el boxeador y youtuber estadounidense Jake Paul, mientras sus compañeras viajaban con el resto de la delegación neerlandesa en un vuelo comercial e hizo todo lo posible porque su llegada no pasara desapercibida.

Un exhibicionismo que le encanta a la patinadora, al igual que a su novio, que tiene 70 millones de seguidores en redes sociales, partidario de Donald Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, con quien asistió a un partido de hockey el pasado fin de semana en Italia.

Críticas por su exhibicionismo

A sus 27 años, el "torbellino rubio" (uno de sus apodos en los Países Bajos) no hace nada como el resto de mortales, lo que aviva las críticas y los comentarios sarcásticos detractores que la califican de "diva espantosa", como hizo esta semana Johan Derksen, comentarista estrella de la cadena neerlandesa SBS6.

Nicolás Pirozzi desfiló con la bandera de Uruguay en la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno
JUEGOS OLÍMPICOS

La emoción de Nicolás Pirozzi, el único representante de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, al desfilar con la bandera uruguaya

Lindsey Vonn se golpeó con un poste de señalización y tuvo un feo accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
JUEGOS OLÍMPICOS

La foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió Lindsay Vonn, la figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

En un país que cultiva la modestia, herencia del calvinismo, para el que "el éxito está permitido pero la vanidad es un pecado", la ostentación de riqueza y la exuberancia sientan mal en buena parte de la población, incluso entre los atletas "Oranje" presentes en los Juegos.

Eso llevó hace dos años a Leerdam a enfrentarse a la leyenda del patinaje y actual jefe del equipo Sven Kramer, abandonando la estructura del cuádruple campeón olímpico para volar por cuenta propia.

"Nadie es más grande que el equipo", declaró entonces el mejor patinador de la era moderna ante las exigencias de Leerdam de tener una preparación individualizada y libertad para tener sus propios patrocinadores.

Visibilidad a un deporte minoritario

20260211 WANG ZHAO / AFP Foto por WANG ZHAO / AFP Gold medallist Netherlands' Jutta Leerdam poses on the podium at the end of the speed skating women's 1000m during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Speed Skating Stadium in Milan on F
Primera medalla de oro para Pa&iacute;ses Bajos en Cortina-Milano

Primera medalla de oro para Países Bajos en Cortina-Milano

Sin embargo, Kramer se topó con una realidad: Leerdam aporta glamour y una visibilidad internacional que modernizan un deporte minoritario, incluso en los Países Bajos, una de las grandes potencias de la disciplina.

El lunes, el diario De Telegraaf celebró esta influencia, señalando que "con el oro, Jutta Leerdam había respondido a todas las críticas".

Críticas que a menudo proceden de los medios locales, a los que la estrella desdeña para gestionar ella misma su comunicación.

Con sus 5,8 millones de seguidores en Instagram y 2,5 millones en TikTok, Jutta Leerdam es la patinadora más seguida de la historia. Y si puede permitirse actitudes de estrella es porque también lo es sobre el hielo.

El lunes ofreció a los Países Bajos su primera medalla en Milán, mejorando de paso el récord olímpico para superar por muy poco a su compatriota Femke Kok, cuya discreción fría contrasta con la alegre locura de "la Reina del hielo".

"Entre nosotras hay respeto mutuo. Nuestra rivalidad impulsa el patinaje hacia arriba", dice diplomáticamente la jefa del 500 m, que se reencontrará con su mejor enemiga en esa distancia el sábado.

Duelo "oranje" el sábado

20260211 WANG ZHAO / AFP Copiar Foto por WANG ZHAO / AFP Netherlands' Jutta Leerdam reacts after winning gold in the speed skating women's 1000m during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Milano Speed Skating Stadium in Milan on February 9, 20
Su festejo al ganar los 1.000 metros&nbsp;

Su festejo al ganar los 1.000 metros

Todo opone a las dos rivales: personalidad y estilo de patinaje. Kok es explosiva, capaz de alcanzar una alta frecuencia de zancadas sin perder flexibilidad gracias a su pasado de gimnasta.

Con su físico (1,81 m) y sus largas zancadas, "Jutta es potencia bruta y aerodinámica", analiza su compatriota Ireen Wüst, la mayor patinadora de la historia con sus 13 medallas olímpicas.

En 500 m, Kok parte con una clara ventaja, pero a Leerdam, "que siempre aspira al oro", no le faltará ambición y saldrá a la pista oval "modo guerrera", como suele presentarse en Instagram.

También competirá maquillada, con el contorno de los ojos perfilado con un grueso trazo negro, su sello personal, pero ella asegura que no es coquetería, sino una "armadura" de combate: "Sentirme bella antes de una carrera refuerza mi confianza", ha dicho en las redes.

Temas:

Juegos Olimpicos de Invierno

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 
FÚTBOL

Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

Abel Hernández en su presentación como jugador de Peñarol
PEÑAROL

El médico de Abel Hernández en Barcelona explicó qué lesión le encontraron, y el tiempo de recuperación es mayor al que esperaba Peñarol

Los primeros niños campeones institucionales con Peñarol
PEÑAROL

Más que una regla, un sentimiento: el motivo detrás del niño que acompañó al equipo de Peñarol, tras el anuncio de la prohibición del ingreso de mascotas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos