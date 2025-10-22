Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, los laterales colombianos de Nacional que llegaron como fichas extranjeras pero pierden peso en el plantel; mirá sus números

Pablo Peirano y los suplentes de Nacional, con Juan Pablo Patiño entre ellos

Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios , los laterales colombianos que llegaron a Nacional en el último período de pases para cerrar la segunda mitad del año 2025 y la definición del Campeonato Uruguayo, pierden pie en el plantel tricolor en una temporada que, a tres partidos para cerrar el Torneo Clausura más las finales a las que se encaminan los dirigidos por Pablo Peirano, parece ir apagándose para ambos defensas que quedaron afuera de la convocatoria en el pasado juego ante Miramar Misiones.

El área deportiva del club apostó por ambos cafeteros para reforzar sus bandas y llegaron al club como fichas internacionales, lo que, por lo general, exige que tengan un rendimiento mayor a jugadores del medio local.

Según informó Nacional, por el lateral izquierdo Juan Pablo Patiño pagaron US$ 700.000 a Once Caldas por el 70% de la ficha y con un contrato hasta 2027.

Mientras que el lateral derecho Hayen Palacios llegó cedido a préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil hasta junio de 2026.

FÚTBOL Los clubes uruguayos en el ranking mundial de las mejores formativas: mirá dónde se ubican Nacional y Peñarol y cuál es el mejor posicionado en el top 10, según CIES

NACIONAL La "velada especial" de "camaradería" que realizó Nacional con legisladores hinchas y socios del club; mirá las fotos

La prolongada adaptación al fútbol uruguayo

Los laterales colombianos llegaron en distintos niveles físicos, por lo que tuvieron presencias diferentes en el equipo tricolor.

Palacios arribó en la fase final de una recuperación y sin actividad, por lo que tuvo una mayor demora para salir a la cancha y debutar con los tricolores.

Por su parte, Patiño comenzó el Torneo Clausura como titular en los primeros cuatro partidos, ingresando como suplente en el quinto juego.

Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Juan Pablo Patiño Foto: Leonardo Carreño

Pero luego perdió el puesto. Diego Romero, refuerzo que llegó de Deportivo Maldonado a principios de año, pasó a ser titular y se consolidó en el equipo.

Patiño, de 27 años, estuvo los siguientes cinco partidos como suplente y sin ingresar, hasta que entró en los 15 minutos finales ante Cerro Largo, ingresando junto a Palacios, en el que fue su último juego el 4 de octubre.

Luego, fue suplente ante Danubio y en el último partido ante Miramar Misiones quedó afuera de la convocatoria.

En total, suma 283 minutos en seis juegos en el Torneo Clausura. A eso se le suma 90 minutos por la Copa AUF Uruguay, en el partido ante Plaza Colonia en el que fue titular y que los albos perdieron por 2-1 en el Gran Parque Central, quedando eliminados, lo que causó gran malestar en la hinchada.

En el caso de Palacios, de 26 años, su llegada a los albos es a préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil hasta junio de 2026.

Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo Nacional

Los números del lateral derecho son muy bajos en el Clausura, donde suma 20 minutos jugados: 5 ante Progreso y 15 ante Cerro Largo.

Como Patiño, no estuvo convocado ante Miramar el pasado fin de semana, ni en otros tres partidos, y fue suplente sin jugar en seis juegos.

Donde sí tuvo actividad fue en la Copa AUF Uruguay, en los partidos ante Huracán y Plaza Colonia, ambos en los 90 minutos. En ese juego ante los colonienses cometió una falta al borde del área desde la que llegó un gol visitante.

En Nacional, al hablar sobre los laterales, han señalado que tienen un proceso de adaptación al fútbol uruguayo, destacando que Palacios llegaba sin actividad, por lo que se le dio un plazo mayor y también como un fichaje pensado para la temporada 2026.

“Encontré que hay una veta con los jugadores colombianos y una muy buena relación calidad-precio. Intuitiva y cognitivamente, lo vemos con buenos ojos. Es impresionante la cantidad de jugadores colombianos que están desparramados por el mundo. Hay que encontrar los momentos”, dijo el vicepresidente albo Flavio Perchman a Sport 890 al hablar de sus contrataciones, destacando la del cafetero Julián Millán, fichado a comienzos de año, la cual calificó como "excelente".

“Ahora vamos a probar con lo de Patiño y Palacios. Ellos vienen con mucha ilusión acá. Patiño estaba desesperado por venir a Nacional, hizo mucha fuerza por venir”, agregó.

Sobre Palacios, señaló: “Averiguamos algunas cosas y nos pareció un jugador muy interesante para complementar el lateral. Tiene una muy buena edad y muy buena talla”.

Ancheta y Romero se quedaron con los laterales

A pesar de los fichajes, quienes se quedaron con los puestos de laterales fueron Emiliano Ancheta, por derecha, y Diego Romero, por izquierda.

20251012 Emiliano Ancheta y Joaquín Fernández Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández -Focouy (8) Emiliano Ancheta y Joaquín Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

El ex Danubio jugó la totalidad de los minutos (1.080) del Torneo Clausura, en las 12 fechas hasta el momento, hasta que esta semana sufrió un desgarro, por lo que no estará en los próximos partidos.

Mientras que el ex Deportivo Maldonado jugó 11 de los 12 partidos, titular en los últimos ocho juegos, con un total de 793 minutos.

Sin ser figuras descollantes, pero con regularidad, ganas y rendimientos en ascenso, Ancheta y Romero se consolidaron en la defensa de Nacional, en una zona del equipo que hasta la lesión del primero de ellos salía de memoria con Sebastián Coates y Julián Millán.

20250914 Pablo Peirano y Diego Romero Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy Pablo Peirano y Diego Romero Foto: Dante Fernández / Focouy

La decisión que debe tomar Pablo Peirano

Con la lesión de Ancheta, el entrenador Pablo Peirano debe definir quién lo sustituye.

Todo hacía indicar que Palacios era el indicado, pero resurgió el nombre de Nicolás “Ojito” Rodríguez, quien se ha recuperado de una lesión y fue suplente en el último partido ante Miramar Misiones.

El polifuncional no juega desde el 14 de junio, por el Torneo Intermedio, por lo que en caso de volver al equipo dejaría aún más relegado a Palacios.