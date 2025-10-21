La "velada especial" de "camaradería" que realizó Nacional con legisladores hinchas y socios del club; mirá las fotos

Nacional realizó este lunes una cena en la que fueron invitados legisladores que son hinchas y socios del club, en una “velada especial” a modo de “encuentro de camaradería” en la que estuvieron directivos y figuras, según destacaron desde la institución.
El evento se realizó en el Paddock del Gran Parque Central, donde los asistentes compartieron con dirigentes y personalidades del club.
Así se pudo ver una mesa en la que estuvo el vicepresidente Flavio Perchman junto al senador Óscar Andrade y el diputado Joaquín Sequeira, entre otros asistentes.
Fernando Cáceres, Aldo Gioia, Hernán Navascués, Luis Alberto Heber y Raúl Giuria
Nacional
En otra mesa, los dirigentes Raúl Giuira, Aldo Gioia y Hernán Navascués fueron los anfitriones de Luis Alberto Heber, quien recientemente dejó la actividad política parlamentaria, y Fernando Cáceres, quien fuera secretario de Deporte, e Iván Posadas, exdiputado del Partido Independiente.
Otros asistentes fueron los nacionalistas Juan Martín Rodríguez y Pablo Abdala; los frenteamplistas Ana Olivera, Mariano Tucci y Caros Varela; mientras que del Partido Colorado estuvieron Carlos Rydstrom y María Eugenia Roselló.
El entrenador del primer equipo de fútbol, Pablo Peirano, también dijo presente, al igual que el manager Sebastián Eguren y la leyenda del club Juan Carlos "Cacho" Blanco.
En total hubo unos 50 invitados y la cena tuvo un menú completo que incluyó entrada, varios platos principales, postre y brindis final, en un ambiente distendido y de intercambio entre los presentes, destacaron desde Nacional.
Flavio Perchman junto a Óscar Andrade y Joaquín Sequeira en la cena de Nacional con legisladores
Nacional
La decoración del lugar contó con la exhibición de las tres Copas Intercontinentales y las tres Copas Libertadores conquistadas por Nacional, para que los invitados pudieran sacarse fotos.
“Esta destacada cena Tricolor reafirmó una vez más el lazo que une a Nacional con todos aquellos que, desde diferentes ámbitos, sienten y viven con orgullo la pasión por el Decano del fútbol uruguayo”, destacaron desde el club tricolor.