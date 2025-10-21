La "velada especial" de "camaradería" que realizó Nacional con legisladores hinchas y socios del club; mirá las fotos

Flavio Perchman junto a Óscar Andrade y Joaquín Sequeira en la cena de Nacional con legisladores

La cena de Nacional con legisladores hinchas del club

Nacional realizó este lunes una cena en la que fueron invitados legisladores que son hinchas y socios del club , en una “velada especial” a modo de “encuentro de camaradería” en la que estuvieron directivos y figuras, según destacaron desde la institución.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El evento se realizó en el Paddock del Gran Parque Central , donde los asistentes compartieron con dirigentes y personalidades del club.

Así se pudo ver una mesa en la que estuvo el vicepresidente Flavio Perchman junto al senador Óscar Andrade y el diputado Joaquín Sequeira, entre otros asistentes.

En otra mesa, los dirigentes Raúl Giuira, Aldo Gioia y Hernán Navascués fueron los anfitriones de Luis Alberto Heber, quien recientemente dejó la actividad política parlamentaria, y Fernando Cáceres, quien fuera secretario de Deporte, e Iván Posadas, exdiputado del Partido Independiente.

NACIONAL La buena noticia en Nacional con el alta médica de un jugador y el regreso de Nicolás Lodeiro; mirá el probable equipo que se perfila para ir al Parque Viera

FÚTBOL El gran elogio de Lucas Torreira para Maximiliano Gómez por su rendimiento y sus dos goles para Nacional

Otros asistentes fueron los nacionalistas Juan Martín Rodríguez y Pablo Abdala; los frenteamplistas Ana Olivera, Mariano Tucci y Caros Varela; mientras que del Partido Colorado estuvieron Carlos Rydstrom y María Eugenia Roselló.

El entrenador del primer equipo de fútbol, Pablo Peirano, también dijo presente, al igual que el manager Sebastián Eguren y la leyenda del club Juan Carlos "Cacho" Blanco.

En total hubo unos 50 invitados y la cena tuvo un menú completo que incluyó entrada, varios platos principales, postre y brindis final, en un ambiente distendido y de intercambio entre los presentes, destacaron desde Nacional.

Flavio Perchman junto a Óscar Andrade y Joaquín Sequeira en la cena de Nacional con legisladores Flavio Perchman junto a Óscar Andrade y Joaquín Sequeira en la cena de Nacional con legisladores Nacional

La decoración del lugar contó con la exhibición de las tres Copas Intercontinentales y las tres Copas Libertadores conquistadas por Nacional, para que los invitados pudieran sacarse fotos.

“Esta destacada cena Tricolor reafirmó una vez más el lazo que une a Nacional con todos aquellos que, desde diferentes ámbitos, sienten y viven con orgullo la pasión por el Decano del fútbol uruguayo”, destacaron desde el club tricolor.