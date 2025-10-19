El gran elogio de Lucas Torreira para Maximiliano Gómez por su rendimiento y sus dos goles para Nacional

Nacional venció 3-1 a Miramar Misiones este sábado a la noche por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Gran Parque Central y de esa manera, está muy cerca de adueñarse de la Tabla Anual que tiene una importancia enorme en la Liga AUF Uruguaya. En tanto, el uruguayo Lucas Torreira subió a sus redes un elogio para Maximiliano Gómez por su rendimiento.
Maximiliano Gómez fue una de las figuras de Nacional anotando otros dos goles para la victoria.
El comentario de Torreira
Lucas Torreira, quien juega actualmente en Galatasaray de Turquía, escribió un comentario en su cuenta de Instagram este domingo.
El futbolista que Marcelo Bielsa citó una vez en estas Eliminatorias y no pudo jugar en La Paz ante Bolivia por un virus, halagó el rendimiento de Maximiliano Gómez en Nacional.
"Siempre en mi equipo hermano @maxi_gomez", escribió Torreira en uno de los festejos del goleador tricolor.
Como ha manifestado más de una vez, el jugador de Galatasaray es hincha de Nacional.
Aquí se puede ver su posteo:
torreira
Lucas Torreira posteó un elogio hacia Maximiliano Gómez por su rendimiento en Nacional