"Una imagen vale más que mil palabras": Sandra Lazo cuestionó "avance de 60%" en una patrulla de Cardama

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , relativizó la afirmación del dueño del astillero español Cardama , Mario Cardama, quien aseguró que la primera patrullera oceánica (OPV) de las dos que debía construir para el Estado uruguayo está avanzada en un 60% .

El cruce de versiones se produjo horas después del anuncio de la rescisión del contrato con la empresa española, realizada por el presidente Yamandú Orsi , el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, quienes expresaron “ fuertes indicios ” de un posible fraude o estafa debido a irregularidades en la presentación de la garantía.

En diálogo con el programa Desayunos informales (Canal 12), Lazo subrayó que desde la cartera han sido “cuidadosos” al no revelar detalles del informe técnico sobre el proceso de construcción de las patrulleras, debido a las “cláusulas de reserva” del contrato.

Consultada sobre la versión de Cardama, que coincide con la expresada por el exministro Javier García , en la que se afirma que las patrulleras están “confeccionadas en un 60%” , Lazo respondió: “Una imagen vale más que mil palabras” .

La ministra también recordó que “los dos capitanes que están en el territorio nos envían sus informes y los analizamos”. Aseguró que desde el Ministerio han realizado numerosas preguntas, pero la información ha sido recibida “por goteo” y, en ocasiones, de manera “absolutamente incompleta”.

Lazo agregó que, según su apreciación, la primera OPV “no está al 60%”. Consideró que “no tiene que ver solamente con una cuestión de plazos o de porcentajes, tiene que ver con una cuestión de calidad y de que se cumplan las normas que se tienen que cumplir por la propia seguridad de nuestros efectivos. Yo tengo muchas dudas”.

Sobre la reunión que Lazo mantuvo con Mario Cardama en Montevideo el 10 de octubre de 2024, fecha posterior al vencimiento de la garantía, Cardama declaró en Radio Carve que “no se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”. Sin embargo, Lazo precisó que “hubo varios temas, más que nada sobre situaciones vinculadas a lo financiero y algunos ajustes, pero el tema de la garantía no fue presentado”. Y agregó: “Si tú tienes una obligación, la tienes que cumplir; no tiene que venir el Estado a decirte que la cumplas”.