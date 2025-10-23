Dueño de Cardama dijo que lo ocurrido con la garantía "no es tan grave", que el contrato se puede "reconducir" y especuló con "razones ocultas"

El dueño del astillero español Cardama , Mario Cardama, dijo este jueves que lo ocurrido con la garantía de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) que el gobierno uruguayo le encargó "no es tan grave" y que se puede "reconducir" el contrato.

Para eso, aseguró en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), pedirá una reunión con el presidente Yamandú Orsi y la ministra Sandra Lazo.

Orsi anunció este miércoles la rescisión del contrato para la construcción de las dos OPV por irregularidades de la empresa española durante el proceso . El gobierno tiene sospechas firmes de "estafa o fraude" al Estado.

Una de las irregularidades es que no se renovó en tiempo y forma una de las garantías que había presentado Cardama, la del banco británico EuroCommerce LTD . En segundo lugar, porque este banco parecería no poder hacer frente a lo convenido. Según el gobierno, no desarrolla ninguna actividad económica, en los últimos dos años no tuvo empleados y en su dirección física hay una inmobiliaria. Además, el prosecretario Jorge Díaz indicó en la conferencia de prensa que el banco está en proceso de liquidación.

Cardama, tal como dijo este miércoles a El Observador, reconoció el error al atrasarse en la renovación de la garantía. Debía presentarla el 22 de setiembre, lo firmó el 26 de setiembre, pero lo comunicó el 22 de octubre.

"La garantía está renovada desde septiembre. Creo que un contrato de este tamaño, donde Cardama no ha incumplido... si tardamos dos días o medio día en entregar una garantía -que por supuesto que tiene que entregarse- creo que no es mucha razón para ejecutar un contrato por completo, salvo que haya otras razones que a mí me parecen ocultas", lanzó. Luego, se excusó de responder a qué se refería con las razones "ocultas".

Cardama dijo que "arreglará lo que haya que arreglar" para que el contrato no se anule. "Me parece que no es tan grave porque, al fin y al cabo, la garantía la tienen", indicó.

Consultado sobre los cuestionamientos de fondo a la solvencia de EuroCommerce LTD, Cardama dijo que "no conoce" a la empresa, pero que su aval fue aprobado, años atrás, por el Banco República.

"Si voy al BBVA o a Santander y a mi me dan una garantía, y resulta que después, pasado el tiempo de la garantía, resulta que el banco no está en condiciones de pagar el aval no es culpa mía", aseguró.

Señaló que en la dirección marcada en la web hay una inmobiliaria porque "hace unos meses cambiaron de dirección".

Consultado sobre la liquidación de la empresa y la falta de movimientos económicos, respondió: "Yo no tengo esos informes, no puedo contestar eso".

Cardama aseguró que podría conseguir otra garantía para proseguir con el contrato.