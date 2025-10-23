Dólar
/ Nacional / Cardama

Caso Cardama: Sánchez dijo que García "está fuera de tono" y que la empresa de la garantía "parece ser de papel"

El senador blanco había acusado al gobierno de hacer política "de la peor especie" con la rescisión del contrato con Cardama

23 de octubre 2025 - 13:45hs
22102025-G_B_3953

"Está fuera de tono el señor senador García", introdujo Sánchez en rueda de prensa, y remarcó que el gobierno actuó "frente a una garantía que se vencía y que hay fuertes indicios que la empresa que garantizaba es de papel, no existe".

"Ni política menor, ni nada por el estilo, nosotros denunciamos porque es lo que debe hacer un funcionario público. (...) La empresa parece ser de papel y por tanto puede haber una estafa. Hay que investigar todos los involucrados en este caso, si hay complicidad de funcionarios públicos", respondió Sánchez.

Además, remarcó que el gobierno anterior no debería haber aceptado una garantía que se debía renovar cada año. "Es de estilo que las garantías sean por el tiempo de contrato y un año más. Esto fue un error", dijo.

El argumento del gobierno es que hay presunciones de que Uruguay cayó en un "fraude" o una "estafa", porque el astillero presentó una garantía que se presume es falsa, ya que fue otorgada por una firma (Eurocommerce Limited) que está siendo liquidada por inactividad en el Reino Unido y que no tenía empleados al momento de otorgar el aval, entre otras irregularidades encontradas.

