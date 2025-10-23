Caso Cardama: Sánchez dijo que García "está fuera de tono" y que la empresa de la garantía "parece ser de papel"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió este jueves al senador del Partido Nacional Javier García, que tildó de "lamentable" la "maniobra política" del gobierno de Yamandú Orsi al rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas que se había firmado en la administración de Luis Lacalle Pou por un monto mayor a los US$ 90 millones.

"Está fuera de tono el señor senador García", introdujo Sánchez en rueda de prensa, y remarcó que el gobierno actuó "frente a una garantía que se vencía y que hay fuertes indicios que la empresa que garantizaba es de papel, no existe ".

CASO CARDAMA La rescisión del contrato con Cardama: desde la compra en el gobierno de Lacalle Pou hasta el presunto fraude denunciado por la administración de Orsi

"Ni política menor, ni nada por el estilo, nosotros denunciamos porque es lo que debe hacer un funcionario público. (...) La empresa parece ser de papel y por tanto puede haber una estafa . Hay que investigar todos los involucrados en este caso, si hay complicidad de funcionarios públicos", respondió Sánchez.

Además, remarcó que el gobierno anterior no debería haber aceptado una garantía que se debía renovar cada año. "Es de estilo que las garantías sean por el tiempo de contrato y un año más. Esto fue un error", dijo.

El argumento del gobierno es que hay presunciones de que Uruguay cayó en un "fraude" o una "estafa", porque el astillero presentó una garantía que se presume es falsa, ya que fue otorgada por una firma (Eurocommerce Limited) que está siendo liquidada por inactividad en el Reino Unido y que no tenía empleados al momento de otorgar el aval, entre otras irregularidades encontradas.