Conductor alcoholizado volcó en la rambla de Parque Rodó y terminó en CTI: su acompañante también resultó herida

Un joven de 30 años se encuentra internado en CTI tras volcar con la camioneta que conducía bajo los efectos del alcohol , en un siniestro ocurrido en la rambla de Parque Rodó . Además, una joven que lo acompañaba y una persona que se encontraba en la rambla también resultaron heridas en el accidente, confirmó El Observador.

El hecho ocurrió en la noche de este martes , alrededor de las 23:20 horas , en la rambla y Sarmiento, frente al Parque Rodó y a pocos metros de la sede del Mercosur .

Según informó Telemundo (Canal 12) en base a fuentes de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la zona I , el accidente se produjo cuando el conductor de la camioneta circulaba a alta velocidad por la calle Sarmiento e intentó girar hacia la rambla, rumbo al Centro. En ese momento, perdió el control del vehículo , cruzó el cantero central, dio varios giros y chocó contra los conos que separan la ciclovía de la vía vehicular hasta quedar detenido sobre la senda hacia el Este.

El conductor, que resultó gravemente herido , fue trasladado al CTI del Hospital Maciel , donde los estudios confirmaron que estaba bajo los efectos del alcohol . Su acompañante, una joven de 27 años , fue derivada a un sanatorio privado con politraumatismos .

El accidente también afectó a un transeúnte que se encontraba sentado en la rambla. Un pino separador de la ciclovía, desprendido por el impacto, golpeó a la persona en una pierna, causándole una fractura.

Personal de la URPM de zona I, Policía Científica y Bomberos trabajaron en el lugar y rescataron al conductor, quien terminó atrapado en el vehículo.

En la mañana de este miércoles, la circulación hacia el Este sigue afectada debido a la presencia del vehículo accidentado en el lugar.