Conductor alcoholizado volcó en la rambla de Parque Rodó y terminó en CTI: su acompañante también resultó herida

Un joven de 30 años se encuentra internado en CTI tras volcar con la camioneta que conducía bajo los efectos del alcohol, en un siniestro ocurrido en la rambla de Parque Rodó. Además, una joven que lo acompañaba y una persona que se encontraba en la rambla también resultaron heridas en el accidente, confirmó El Observador.
El hecho ocurrió en la noche de este martes, alrededor de las 23:20 horas, en la rambla y Sarmiento, frente al Parque Rodó y a pocos metros de la sede del Mercosur.
Según informó Telemundo (Canal 12) en base a fuentes de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la zona I, el accidente se produjo cuando el conductor de la camioneta circulaba a alta velocidad por la calle Sarmiento e intentó girar hacia la rambla, rumbo al Centro. En ese momento, perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central, dio varios giros y chocó contra los conos que separan la ciclovía de la vía vehicular hasta quedar detenido sobre la senda hacia el Este.
El conductor, que resultó gravemente herido, fue trasladado al CTI del Hospital Maciel, donde los estudios confirmaron que estaba bajo los efectos del alcohol. Su acompañante, una joven de 27 años, fue derivada a un sanatorio privado con politraumatismos.
El accidente también afectó a un transeúnte que se encontraba sentado en la rambla. Un pino separador de la ciclovía, desprendido por el impacto, golpeó a la persona en una pierna, causándole una fractura.
Personal de la URPM de zona I, Policía Científica y Bomberos trabajaron en el lugar y rescataron al conductor, quien terminó atrapado en el vehículo.
En la mañana de este miércoles, la circulación hacia el Este sigue afectada debido a la presencia del vehículo accidentado en el lugar.