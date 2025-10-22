"No puede durar un minuto más": la oposición exige al gobierno que destituya a Álvaro Danza o hará una interpelación

Los senadores del Partido Nacional, el Colorado y el diputado del Partido Independiente "exigirán" al presidente Yamandú Orsi y a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que se destituya al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza .

La decisión se tomó luego de que Así Nos Va diera a conocer que Danza superpuso horas como titular de una clínica médica del Hospital Pasteur con sus tareas al frente del prestador público.

" Vamos a exigir que destituyan al presidente de ASSE . Que el Poder Ejecutivo destituya al presidente de ASSE por estas inmoralidades que recién comentábamos. Es una destitución que directamente se la vamos a solicitar al presidente de la República y a la ministra de Salud Pública, porque tienen que dar señales claras ", señaló el senador blanco Martín Lema en una conferencia de prensa junto a Robert Silva (por el Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).

POLÉMICA Presidente de ASSE dijo que lo tienen "totalmente sin cuidado" pedidos de renuncia y que no hay "nada raro" en superposición de horas con Udelar

Consideró que Danza, grado 5 de Medicina Interna, está " absolutamente condicionado " por sus vínculos profesionales con mutualistas privadas, a lo que se sumó la noticia de que superpuso horas de la clínica del Pasteur con las de ASSE.

"Esta situación es claramente inadmisible y no puede durar un minuto más en el cargo", agregó Lema. Y dijo que en caso de que no se concrete la destitución, la oposición procederá a una interpelación, que deberá estar dirigida a la ministra de Salud Pública, porque ASSE es un servicio descentralizado.

"Está mal marcar tarjeta en un lugar y no ir a trabajar", dijo Robert Silva

Robert Silva Foto: Leonardo Carreño

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, compartió el pedido de destitución de Danza o en su defecto su interpelación.

"Está mal marcar tarjeta en un lugar y no ir a trabajar, y trabajar en otro", dijo el senador colorado en rueda de prensa.

Silva repasó "una serie de hechos" de la actual de la prestadora de salud "que comenzaron con el ausentismo del presidente de ASSE en plena situación tan compleja de las muertes en la calle que sucedieron en el país, continuó con la aprobación de una reestructura que luego que se puso en evidencia por parte de la oposición, fue retirada".

"Continuó con la situación descubierta en donde quedó en evidencia la conjunción del interés público y privado al recibir mayor remuneración de los prestadores privados, donde él tiene una relación de dependencia, respecto del organismo en el cual trabaja como presidente que contrata a esos organismos privados para los cuales él trabaja", agregó el dirigente colorado.

Al igual que Lema, Silva dijo que "es una situación ética y moralmente reprochable, sin perjuicio de los 700 mil pesos de sueldo que tiene por todos esos lugares que trabaja".

"El Ejecutivo lamentablemente decidió respaldar esa situación que es a todas las luces insostenible", aseguró Sotelo

Gerardo Sotelo Foto: Leonardo Carreño

Según el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que Danza trabaje como médico en varias mutualistas privadas "es una flagrantemente violación de la Constitución, de la legislación nacional y de la legislación internacional en materia de transparencia y ética pública".

"En lugar de exigirle al Dr. Danza que renunciara a sus vínculos privados, el Ejecutivo lamentablemente decidió respaldar esa situación que es a todas las luces insostenible", agregó el representante.

"Si el presidente de ASSE encuentra con que uno de sus funcionarios marca tarjeta y no está, tiene que hacerle un sumario y seguramente tiene que destituirlo. Pero ahora no lo puede hacer porque todos los funcionarios que están bajo las órdenes del doctor Danza, saben que él lo hace", sentenció.

Además de atender como médico en mutualistas, Danza es grado 5 de Medicina Interna y lidera la Unidad Académica Clínica Médica 2 del Hospital Pasteur. Por ese cargo, según informó Así Nos Va, cobra un sueldo de 78 mil pesos que es pago por parte de la Facultad de Medicina y de ASSE a través de la Comisión de Apoyo.

La información divulgada en el programa señala que Danza marcó tarjeta de forma virtual por su rol como titular de la clínica médica en fechas y horarios en los que participó de actividades oficiales de ASSE, según quedó registrado en las redes sociales del prestador.