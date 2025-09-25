Camioneta de ASSE en la que viajaba Álvaro Danza tuvo un accidente en Lavalleja: no hay heridos de gravedad

Una camioneta de ASSE en la que viajaba su presidente Álvaro Danza junto a otros jerarcas sufrió un choque frontal contra otra camioneta, en el departamento de Lavalleja.
El accidente se produjo en la Ruta 8, cerca de la localidad de Varela y no dejó lesionados de gravedad, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los demás jerarcas venían de realizar recorridas de trabajo por las ciudades de Melo y Río Branco, cuando sobre las 19:00 de este jueves chocaron contra una camioneta que iba en el sentido opuesto.
Danza y los demás funcionarios de ASSE fueron trasladados primero a un centro de salud en Varela y luego llevados hasta el Hospital de Treinta y Tres, confirmaron fuentes del organismo a El Observador.
El conductor de la otra camioneta fue llevado hasta otra mutualista para su atención. En el lugar trabajó Policía Caminera y ahora las autoridades buscan establecer el motivo de la colisión frontal.