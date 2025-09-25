Dólar
Nacional / ESTACIONAMIENTO

La Intendencia de Montevideo anunció que no se podrá estacionar en algunas calles y en determinados horarios: los motivos

Estas modificaciones empezarán a correr entre mediados de octubre y mediados de diciembre, confirmaron desde la intendencia

25 de septiembre 2025 - 20:58hs
Autos en las calles de Montevideo
Autos en las calles de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó en que puntos de la ciudad no se podrá estacionar en determinados horarios, en el marco un paquete de medidas para mejorar el tránsito de la capital a corto plazo que fue presentado esta semana.

La regulación de estacionamiento será "según las horas de mayor demanda, las reglas claras para el uso de la vía pública y las nuevas exigencias a vehículos", según comunicó la comuna.

Estas modificaciones empezarán a correr entre mediados de octubre y mediados de diciembre, según confirmó el director de Movilidad Germán Benítez a El Observador.

Estas acciones "apuntan a un tránsito más previsible y equilibrado", informaron desde la comuna. Los lugares fueron seleccionados en base a "la información del mapa de congestión" y se llevarán a cabo "en calles de alta densidad vehicular".

La prohibición de estacionar estará indicada con cartelería y será en las siguientes calles:

Entre las 07:00 y las 14:00

  • Av. Joaquín Suárez entre Av. Juan C. Blanco y Evaristo Ciganda (acera oeste)
  • Bv. Batlle y Ordóñez entre Margarita Uriarte de Herrera y Av. Gral. Flores (acera suroeste)
  • Monte Caseros entre Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Estero Bellaco (acera norte)
  • Bv. España entre Juan Benito Blanco y Acevedo Díaz (acera noroeste, salvo tramos con prohibiciones más amplias vigentes)

De 14:00 a 20:00 h:

  • Rambla Armenia, entre Av. República Federal de Alemania y Tomás Basáñez (acera sur)
  • Bv. Artigas, entre Av. Ponce y Francisco Canaro (acera este)
  • Monte Caseros, entre Estero Bellaco y Av. Dámaso Antonio Larrañaga (acera sur)
  • Av. Gral. Flores, entre Av. Luis A. de Herrera y Coronel Juan J. Quesada (acera este)
  • Bv. José Batlle y Ordóñez, entre Av. José Pedro Varela y Av. Gral. Flores (acera noreste)
  • Av. Joaquín Suárez, entre Evaristo Ciganda y Av. Millán (acera este)
  • Av. Luis Ponce, entre Charrúa e Isabelino Bosch (acera este)
  • Bv. España, entre Acevedo Díaz y Rambla (acera sur)
  • Daniel Muñoz, entre Juan Paullier y Cufré (acera norte)
  • Miguelete, entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera norte)
  • Hocquart, entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera sur)
  • Larravide, entre Av. 8 de Octubre y Joanicó (acera este)
  • Av. Brasil, entre Juan Benito Blanco y la Rambla (acera oeste)

Otros cambios que prepara la Intendencia de Montevideo

Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri
Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri

Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri

La intendencia también prepara un cambio en la disposición de carriles de tramos de Ellauri, Comercio y Rondeau. Allí, en lugar de tener una mitad que vaya en un sentido y la otra mitad en otro, se ampliará el más usado en detrimento del otro.

En Rondeau el cambio se hará entre La Paz y Gral. Caraballo, un tramo que abarca 14 cuadras. Allí, el eje se corre al oeste, dejando dos carriles de circulación en sentido norte y uno en sentido sur.

En el caso de José Ellauri, se trata de cinco cuadras, desde 21 de setiembre a Bulevar España: habrá dos carriles hacia el norte y uno hacia el sur.

Finalmente, en Comercio, solo se modificará la cuadra entre Gauna y Avenida Italia para mejorar "la acumulación y capacidad" del cruce con esta avenida. En ese tramo, habrá dos carriles en sentido sureste, explica la intendencia.

Temas:

Montevideo Intendencia de Montevideo estacionamiento

