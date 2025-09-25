La Intendencia de Montevideo anunció que no se podrá estacionar en algunas calles y en determinados horarios: los motivos

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó en que puntos de la ciudad no se podrá estacionar en determinados horarios , en el marco un paquete de medidas para mejorar el tránsito de la capital a corto plazo que fue presentado esta semana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La regulación de estacionamiento será " según las horas de mayor demanda , las reglas claras para el uso de la vía pública y las nuevas exigencias a vehículos", según comunicó la comuna.

Estas modificaciones empezarán a correr entre mediados de octubre y mediados de diciembre , según confirmó el director de Movilidad Germán Benítez a El Observador.

TRÁNSITO Tras accidente en la Rambla de Punta Gorda, Bergara anunció que la Intendencia de Montevideo colocará un radar de velocidad para evitar siniestros

CIUDAD Los cambios en Ellauri, Rondeau y Comercio que prepara la intendencia para agilizar el tránsito en Montevideo antes de fin de año

Estas acciones "apuntan a un tránsito más previsible y equilibrado ", informaron desde la comuna. Los lugares fueron seleccionados en base a "la información del mapa de congestión " y se llevarán a cabo "en calles de alta densidad vehicular" .

La prohibición de estacionar estará indicada con cartelería y será en las siguientes calles:

Entre las 07:00 y las 14:00

Av. Joaquín Suárez entre Av. Juan C. Blanco y Evaristo Ciganda (acera oeste)

Bv. Batlle y Ordóñez entre Margarita Uriarte de Herrera y Av. Gral. Flores (acera suroeste)

Monte Caseros entre Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Estero Bellaco (acera norte)

Bv. España entre Juan Benito Blanco y Acevedo Díaz (acera noroeste, salvo tramos con prohibiciones más amplias vigentes)

De 14:00 a 20:00 h:

Rambla Armenia, entre Av. República Federal de Alemania y Tomás Basáñez (acera sur)

Bv. Artigas, entre Av. Ponce y Francisco Canaro (acera este)

Monte Caseros, entre Estero Bellaco y Av. Dámaso Antonio Larrañaga (acera sur)

Av. Gral. Flores, entre Av. Luis A. de Herrera y Coronel Juan J. Quesada (acera este)

Bv. José Batlle y Ordóñez, entre Av. José Pedro Varela y Av. Gral. Flores (acera noreste)

Av. Joaquín Suárez, entre Evaristo Ciganda y Av. Millán (acera este)

Av. Luis Ponce, entre Charrúa e Isabelino Bosch (acera este)

Bv. España, entre Acevedo Díaz y Rambla (acera sur)

Daniel Muñoz, entre Juan Paullier y Cufré (acera norte)

Miguelete, entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera norte)

Hocquart, entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera sur)

Larravide, entre Av. 8 de Octubre y Joanicó (acera este)

Av. Brasil, entre Juan Benito Blanco y la Rambla (acera oeste)

Otros cambios que prepara la Intendencia de Montevideo

Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri Foto: Intendencia de Montevideo

La intendencia también prepara un cambio en la disposición de carriles de tramos de Ellauri, Comercio y Rondeau. Allí, en lugar de tener una mitad que vaya en un sentido y la otra mitad en otro, se ampliará el más usado en detrimento del otro.

En Rondeau el cambio se hará entre La Paz y Gral. Caraballo, un tramo que abarca 14 cuadras. Allí, el eje se corre al oeste, dejando dos carriles de circulación en sentido norte y uno en sentido sur.

En el caso de José Ellauri, se trata de cinco cuadras, desde 21 de setiembre a Bulevar España: habrá dos carriles hacia el norte y uno hacia el sur.

Finalmente, en Comercio, solo se modificará la cuadra entre Gauna y Avenida Italia para mejorar "la acumulación y capacidad" del cruce con esta avenida. En ese tramo, habrá dos carriles en sentido sureste, explica la intendencia.