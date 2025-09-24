Dólar
CIUDAD

Los cambios en Ellauri, Rondeau y Comercio que prepara la intendencia para agilizar el tránsito en Montevideo antes de fin de año

Fuentes de la intendencia dijeron que prevén aplicar estas modificaciones para el 1° de noviembre

24 de septiembre 2025 - 18:11hs
Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri

Foto: Intendencia de Montevideo

Mientras avanza de a poco en la reforma del transporte metropolitano, junto al gobierno nacional, Canelones y San José, la Intendencia de Montevideo lanzó un paquete de medidas para mejorar el tránsito de la capital a corto plazo. La mayoría de medidas se aplicarán en el mes de octubre, pero otras quedarán para más en el último trimestre del año.

Una de ellas es el cambio en la disposición de carriles de tramos de Ellauri, Comercio y Rondeau. Allí, en lugar de tener una mitad que vaya en un sentido y la otra mitad en otro, se ampliará el más usado en detrimento del otro.

"Hoy en día el eje está en el centro de la calzada. Nosotros vamos a disponer el corrimiento del eje para dar un sentido más en aquellos sentidos que son más intensivos en la circulación", dijo el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, en rueda de prensa después de presentar medidas a corto plazo para mejorar el tránsito
El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, en rueda de prensa después de presentar medidas a corto plazo para mejorar el tránsito

"Por ejemplo, pongo el caso de Rondeau: tiene una circulación que en la salida en horario de salida tiende a congestionarse. Entonces nosotros vamos a darle un sentido más de circulación en el sentido de salida, en detrimento del sentido de ingreso que es mucho menos utilizado porque se utiliza Paraguay", explicó en una rueda de prensa después de que se anunciara este paquete de medidas.

En la página web de la intendencia están detalladas las modificaciones.

En Rondeau el cambio se hará entre La Paz y Gral. Caraballo, un tramo que abarca 14 cuadras. Allí, el eje se corre al oeste, dejando dos carriles de circulación en sentido norte y uno en sentido sur.

En el caso de José Ellauri, se trata de cinco cuadras, desde 21 de setiembre a Bulevar España: habrá dos carriles hacia el norte y uno hacia el sur.

Finalmente, en Comercio, solo se modificará la cuadra entre Gauna y Avenida Italia para mejorar "la acumulación y capacidad" del cruce con esta avenida. En ese tramo, habrá dos carriles en sentido sureste, explica la intendencia.

En la rueda de prensa, el director de Movilidad dijo que antes de implementarse esta modificación se comunicará "oportunamente". "Requiere el repintado, obviamente, y la señalización de la avenida", recordó.

De todas formas, fuentes de la intendencia dijeron a El Observador que probablemente estos cambios se apliquen desde el 1° de noviembre.

Intendencia de Montevideo Montevideo Tránsito

