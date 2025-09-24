Tacuarembó vs Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: Diego Aguirre confirmó la formación con Jaime Báez como titular

Peñarol lleva 10 años sin jugar en el Goyenola
La última vez que Peñarol jugó en el feudo de Tacuarembó fue en julio de 2015, en partido amistoso. El entrenador era Pablo Bengoechea. Jugaron Damián Frascarelli, Jonathan Sandoval, Carlos Valdez, Gonzalo Viera, Darwin Ávila, Sebastián Píriz, Marcel Novick, Hernán Novick, Facundo Rodríguez, Diego Ifrán y Marcelo Zalayeta. Entraron Fabrizio Buschiazzo, Federico Valverde, Octavio Colo, Mathías Rodríguez, Cristian Palacios y Gabriel Leyes. Empataron 0-0.
Por Tacuarembó jugaron Jonathan Deniz, Carlos Dutra, Emilio Ferreira, Óscar Padula, Marcos González, Esteban González, Sebastián Assis (hoy en Cerro Largo), Nelson Samurio, Matías Barboza, Fernando Lima y Aldo Díaz. El entrenador era Carlos Wallace. Entraron Néstor "Falucho" Silva, Daniel Tucuna y Álvaro Duarte.