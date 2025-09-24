Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó vs Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: Diego Aguirre confirmó la formación con Jaime Báez como titular

Peñarol visita a Tacuarembó en el Goyenola por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay: arranca a la hora 20.30

24 de septiembre 2025 - 18:41hs
Jaime Báez

Jaime Báez

Foto: @CampeonatoAUF

EN VIVO

Peñarol se enfrenta con Tacuarembó en el estadio Raúl Goyenola, desde la hora 20.30, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Live Blog Post

El imponente sistema de exclusión del estadio Raúl Goyenola

"Parece la final de la Champions", dijo un habitante de Tacuarembó a Referí. La calma de la ciudad se vio sacudida por la presencia de Peñarol.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 18.07.08

Live Blog Post

Peñarol lleva 10 años sin jugar en el Goyenola

La última vez que Peñarol jugó en el feudo de Tacuarembó fue en julio de 2015, en partido amistoso. El entrenador era Pablo Bengoechea. Jugaron Damián Frascarelli, Jonathan Sandoval, Carlos Valdez, Gonzalo Viera, Darwin Ávila, Sebastián Píriz, Marcel Novick, Hernán Novick, Facundo Rodríguez, Diego Ifrán y Marcelo Zalayeta. Entraron Fabrizio Buschiazzo, Federico Valverde, Octavio Colo, Mathías Rodríguez, Cristian Palacios y Gabriel Leyes. Empataron 0-0.

Por Tacuarembó jugaron Jonathan Deniz, Carlos Dutra, Emilio Ferreira, Óscar Padula, Marcos González, Esteban González, Sebastián Assis (hoy en Cerro Largo), Nelson Samurio, Matías Barboza, Fernando Lima y Aldo Díaz. El entrenador era Carlos Wallace. Entraron Néstor "Falucho" Silva, Daniel Tucuna y Álvaro Duarte.

Live Blog Post

Peñarol hace oficial su formación

G1pTAvSWwAA-9HI

Live Blog Post

Así jugará Peñarol contra Tacuarembó

Martín Campaña, Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Gastón Silva; Jesús Trindade, Lucas Hernández (como ante Río Negro San José en el doble 5); Diego García, David Terans, Jaime Báez; Héctor Villalba.

Live Blog Post

Así jugará Tacuarembó antes Peñarol

Dirigido por Julio Fuentes, Tacuarembó jugará con el golero argentino Andrés Marsengo, Juan Pablo Fagúndez, Alexis Piegas, Francisco Martinera, Roberto Hernández, Jonathan Baeza; Santiago Scotto, Franco Mederos, Pablo Furtado; Luis Machado y Douglas Bittencourt.

Live Blog Post

Filas de cinco cuadras para ingresar al Goyenola

Las entradas se agotaron varios días atrás. El escenario tiene capacidad para unos 9.000 espectadores. En estos momentos, hay filas de cinco cuadras para acceder a la tribuna principal del escenario.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.06.55
Live Blog Post

Los convocados de Peñarol y el probable equipo

Mirá en esta nota los jugadores que Diego Aguirre llevó a Tacuarembó y el probable equipo.

Live Blog Post

Por dónde ver Tacuarembó vs Peñarol

Mirá en esta nota las opciones para seguir el partido por cable o streaming.

Live Blog Post

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí para el partido entre Tacuarembó y Peñarol.

Las más leídas

Nicolás López y Abel Hernández
FÚTBOL URUGUAYO

Abel Hernández aclaró lo que pasó con su precontrato y reveló lo que le dijo al "pesado" del Diente López en el Gran Parque Central

Emanuel Gularte y Nicolás López 
COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Germán Cortizas
LIGA URUGUAYA

Germán Cortizas, entrenador de Aguada: la llegada de un excompañero de Kobe Bryant, el dolor de la derrota con Nacional y el desafío de volver a ser campeón "bajo presión"

Mathías Bernatene y Luis Suárez
NACIONAL

"Es difícil que se la jueguen por un juvenil": la dificultad para llegar al arco de Nacional desde formativas y el "tremendo aprendizaje" con Rochet y Luis Suárez que vivió Mathías Bernatene

Temas:

Peñarol Tacuarembó Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos