Los convocados de Diego Aguirre y el probable equipo de Peñarol para jugar contra Tacuarembó por Copa AUF Uruguay

Peñarol enfrentará este miércoles a la hora 20.30 a Tacuarembó en el estadio Raúl Goyenola en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol viajó el martes a la hora 15.00 desde Los Aromos y llegó al anochecer en Tacuarembó alojándose en el hotel Carlos Gardel.

Un gran contingente de hinchas esperó a los jugadores y se sacó fotos con el entrenador Diego Aguirre y con varios futbolistas

Las entradas están agotadas hace varios días y el partido será televisado por VTV y Disney+ en streaming .

Aguirre reservó a varias piezas titulares porque el sábado juega con Cerro Largo en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura.

En tal sentido no forman parte del plantel para esta noche el golero chileno Brayan Cortés, el lateral Pedro Milans, el lateral y capitán Maximiliano Olivera, el volante argentino Eric Remedi, el volante Ignacio Sosa, la figura del equipo Leonardo Fernández ni el centrodelantero Matías Arezo.

Los que viajaron fueron los goleros Martín Campaña y Kevin Morgan, los laterales Damián Suárez, Kevin Rodríguez y Lucas Hernández, los zagueros Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Gastón Silva, los volantes Jesús Trindade, Lorenzo Couture y Julio Daguer, los extremos Héctor Villalba, Alejo Cruz, Stiven Muhlethaler, Diego García y Jaime Báez, el mediapunta David Terans y el centrodelantero Maximiliano Silvera.

El equipo arrancará con Campaña, Suárez, Méndez, Silva, Hernández; Trindade, Couture; Muhlethaler, Terans, García; Villalba.

Cruz, que llegó y se desagarró, y Báez que volvió días atrás tras rescindir contrato en mayo, tendrán sus primeros minutos en el segundo semestre del año.

El ganador de este partido chocará en semifinales con el vencedor del duelo entre Defensor Sporting y Central Español que juegan el jueves 2 de octubre.