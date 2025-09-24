Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Jueves:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / Referi / MUNDIAL 2030

Mundial 2030: en reunión con FIFA "quedó muy claro que no va a haber dinero público" y que Uruguay no va a "gastar un peso", dijo Lubetkin

El canciller transmitió que es “natural y posible” que el sorteo para el Mundial 2030 se realice en Uruguay

24 de septiembre 2025 - 15:20hs
La reunión de Orsi y la FIFA en Nueva York

La reunión de Orsi y la FIFA en Nueva York

Twitter: @nachoalonso33

Los presidentes de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, junto a los titulares de Conmebol y las federaciones de fútbol –incluido el de Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia– participaron este martes en Nueva York de una reunión con el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, por la realización del Mundial 2030 de fútbol.

Uno de los temas que estuvo en la conversación fue la posibilidad de ampliar los cupos y que, por ser el de la celebración de los cien años del primer mundial, se realice un torneo con 64 países para que los sudamericanos puedan alojar series, algo que aún no se resolvió.

Pero además, en la reunión los presidentes hablaron acerca del financiamiento de las obras de infraestructura que FIFA exige recibir el evento y, según dijo el canciller Mario Lubetkin quedó “muy claro” que el financiamiento tendrá que ser 100% privado.

Más noticias
Yamandú Orsi en la sede de la FIFA en Nueva York
MUNDIAL 2030

Cumbre en la sede de FIFA en Nueva York por el Mundial 2030 con Infantino, Orsi y Alonso: negocian un torneo de 64 países con una sede y seis partidos para Uruguay

Yamandú Orsi y Gianni Infantino en Nueva York
MUNDIAL 2030

El video del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su recibimiento a Yamandú Orsi en la Trump Tower de Nueva York y lo que dijo sobre el Mundial 2030

“No va a haber dinero público, no vamos a gastar un peso”, dijo el canciller desde Nueva York ante la consulta de El Observador.

El canciller recalcó que en la reunión quedó establecido que las federaciones deberán buscar los recursos por vía privada para afrontar las obras que se necesitan. Solamente la remodelación del Estadio Centenario está valuada en US$ 160 millones.

Lubetkin agregó que surgió como “natural y probable” que el sorteo se realice en Uruguay y que la intención es “celebrar el centenario de la primera copa del mundo” con actividades o festejos ya desde 2026 una vez que termine el mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Señales

En junio, Orsi se había reunido con los presidentes de Conmebol y la AUF, Ignacio Alonso, en Montevideo tras una partido de la selección uruguaya. Ese día también participó Mario Bergara, que había sido electo intendente pero aún no estaba en funciones.

Consultado acerca de la financiación, planteó que debían “buscarle la vuelta”.

“Yo creo que hay que buscar la mayor participación privada posible. Por razones obvias. Y eso nos pasa a todos los países de acá de la región. No tenemos la fortaleza que tienen otros continentes donde los presupuestos que se utilizan para el fútbol son astronómicos”, sostuvo.

Por último dijo que la cifra era “alta” y que el tema era “encontrar las claves de la participación privada para la ejecución de las cifras”.

Temas:

Mundial 2030 FIFA Nueva York Yamandú Orsi Conmebol

Seguí leyendo

Las más leídas

Parque Rodó, 1970. Autor: Luis Portas (archivo del Centro de Fotografía)
CIUDAD

Montevideo volverá a tener una montaña rusa, doce años después: los nuevos juegos que llegarán al Parque Rodó

Render Punta del Este
INVERSIÓN

Car One invertirá más de US$ 55 millones en dos nuevos proyectos en Uruguay y planea sumar 10 nuevas marcas a su propuesta de Ciudad de la Costa

Nicolás López y Abel Hernández
FÚTBOL URUGUAYO

Abel Hernández aclaró lo que pasó con su precontrato y reveló lo que le dijo al "pesado" del Diente López en el Gran Parque Central

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?
SALUD

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos