FIFA impulsa cumbre en Nueva York con presidentes de Uruguay, Paraguay y Argentina por Mundial 2030

La FIFA está intentando concretar una cumbre en Nueva York con los presidentes de Uruguay, Argentina y Paraguay , los respectivos titulares de las asociaciones de fútbol de estos países y el presidente de la Conmebol para la próxima semana, según informaron a El Observador fuentes políticas, con el objetivo de avanzar en la organización del Mundial 2030 .

Yamandú Orsi, Javier Milei y Santiago Peña viajarán en las próximas horas a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas que se viene desarrollando en la ciudad de Nueva York desde el 16 de este mes. Orsi estará en Nueva York durante el 24 y 25 de setiembre.

Desde el gobierno uruguayo confirmaron a El Observador que recibieron la invitación de FIFA pero aseguraron que la reunión todavía no está confirmada y que tampoco está claro si va a ser bilateral con el presidente de FIFA, Gianni Infantino , o con todos los presidentes de los países de la región involucrados en la organización del Mundial 2030. Una de las claves es lograr coincidir las agendas de todos los presentes.

A principios de este mes el propio presidente Orsi ya había adelantado que existía la posibilidad de que en Nueva York se reúna con Infantino. “Va a estar allá y quería tener una conversación para ver un poco esto del 30”, dijo a radio El Espectador y agregó que todavía había cosas “por resolver”.

Si bien la invitación fue para todos los gobiernos de la región vinculados al evento, fuentes del Gobierno argentina dijeron a El Observador que Javier Milei no tiene previsto participar de un encuentro de ese tipo.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, el de la Asociación Argentina de Fútbol, Claudio Tapia, el de la Federación de Paraguay de Fútbol, Robert Harrison, y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, también viajarán a Estados Unidos por temas vinculados al Mundial 2030, según confirmó El Observador.

El año pasado, también durante la Asamblea General de la ONU, Infantino se reunió con Pedro Sánchez, el presidente de España, otro de los países organizadores del mundial.

Uruguay será sede de un partido inaugural del Mundial 2030 al igual que Argentina y Paraguay. El resto del evento se va a desarrollar entre España, Portugal y Marruecos.