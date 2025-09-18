Murió un hombre de 30 años luego subirse a montaña rusa de parque de atracciones en EEUU

Un hombre de 30 años perdió el conocimiento y luego murió, tras subirse a una recientemente inaugurada montaña rusa de uno de los parques temáticos de Universal Orlando Resort en Estados Unidos.
La víctima se había subido al juego Stardust Racers del parque Epic Universe, que se inauguró en mayo en el estado de Florida. Por el momento no se han reportado fallas técnicas de la atracción.
El juego es una atracción que recorre alrededor de un kilómetro y medio, y que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Al finalizar el recorrido, el hombre perdió el conocimiento y no pudo ser reanimado en el parque, por lo que fue enviado a un hospital local. Allí los médicos declararon que había muerto.
Mientras que los forenses investigan la causa de la muerte, desde Universal comunicaron que están colaborando con el caso y que por el momento la atracción permanecerá cerrada.
Así mismo, desde el parque catalogaron la muerte como un "evento trágico" y expresaron sus condolencias a la familia de la víctima.
Stardust Racers es una de las 16 atracciones del parque diversiones que tiene menos de cuatro meses de estrenado y que además cuenta con otros juegos basados en franquicias como Harry Potter, Nintendo, Cómo entrenar a tu dragón o los monstruos de las películas clásicas de Universal.
El juego en cuestión, es una montaña rusa con dos carriles que alcanza alturas de hasta 40 metros, con inversiones y giros vertiginosos.
Con información de EFE.