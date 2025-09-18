Murió un hombre de 30 años luego subirse a montaña rusa de parque de atracciones en EEUU

La montaña rusa a la que se subió el hombre en el parque Universal

Un hombre de 30 años perdió el conocimiento y luego murió , tras subirse a una recientemente inaugurada montaña rusa de uno de los parques temáticos de Universal Orlando Resort en Estados Unidos .

La víctima se había subido al juego Stardust Racers del parque Epic Universe , que se inauguró en mayo en el estado de Florida . Por el momento no se han reportado fallas técnicas de la atracción.

El juego es una atracción que recorre alrededor de un kilómetro y medio , y que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora . Al finalizar el recorrido, el hombre perdió el conocimiento y no pudo ser reanimado en el parque, por lo que fue enviado a un hospital local . Allí los médicos declararon que había muerto.

Mientras que los forenses investigan la causa de la muerte, desde Universal comunicaron que están colaborando con el caso y que por el momento la atracción permanecerá cerrada .

Así mismo, desde el parque catalogaron la muerte como un "evento trágico" y expresaron sus condolencias a la familia de la víctima.

Stardust Racers es una de las 16 atracciones del parque diversiones que tiene menos de cuatro meses de estrenado y que además cuenta con otros juegos basados en franquicias como Harry Potter, Nintendo, Cómo entrenar a tu dragón o los monstruos de las películas clásicas de Universal.

El juego en cuestión, es una montaña rusa con dos carriles que alcanza alturas de hasta 40 metros, con inversiones y giros vertiginosos.

Con información de EFE.