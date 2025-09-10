Adolescente argentina que disparó un arma en colegio de Mendoza se entrega a la Policía; no hay heridos

La adolescente argentina que había ingresado este miércoles con un arma de fuego a su colegio en la provincia de Mendoza se entregó a la policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar tres disparos que no produjeron muertos ni heridos.
La joven de 14 años es alumna de la institución en cuestión, el Colegio Marcelino Blanco, y fue desarmada por las fuerzas policiales que se acercaron hasta el lugar. En diálogo con medios locales, el fiscal de la causa informó que “la menor se encuentra bien”, acompañada por sus padres y por equipos de la Policía.
El hecho ocurrió en la localidad de La Paz y las hipótesis primarias apuntan a que la menor de edad tomó el arma su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elpulsonewsv/status/1965811453941657631&partner=&hide_thread=false
Las primeras versiones indicaron que la adolescente pedía a gritos por una profesora de nombre Raquel y que no se entregaría hasta que ella se presentara.
Una de las docentes consultada por los medios locales contó que la adolescente se comportaba de manera tímida y que "nunca se quejó de sufrir bullying".
Aproximadamente 80 alumnos del colegio fueron evacuados en lo que se denominó como un amplio operativo de seguridad que ocurrió a casi mil kilómetros de Buenos Aires.
Con información de EFE y de medios locales.