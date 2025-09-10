Adolescente argentina que disparó un arma en colegio de Mendoza se entrega a la Policía; no hay heridos

La adolescente argentina que había ingresado este miércoles con un arma de fuego a su colegio en la provincia de Mendoza se entregó a la policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar tres disparos que no produjeron muertos ni heridos .

La joven de 14 años es alumna de la institución en cuestión, el Colegio Marcelino Blanco , y fue desarmada por las fuerzas policiales que se acercaron hasta el lugar. En diálogo con medios locales, el fiscal de la causa informó que “la menor se encuentra bien” , acompañada por sus padres y por equipos de la Policía .

El hecho ocurrió en la localidad de La Paz y las hipótesis primarias apuntan a que la menor de edad tomó el arma su padre , un policía de la vecina provincia de San Luis .

Las primeras versiones indicaron que la adolescente pedía a gritos por una profesora de nombre Raquel y que no se entregaría hasta que ella se presentara.

Una de las docentes consultada por los medios locales contó que la adolescente se comportaba de manera tímida y que "nunca se quejó de sufrir bullying".

Aproximadamente 80 alumnos del colegio fueron evacuados en lo que se denominó como un amplio operativo de seguridad que ocurrió a casi mil kilómetros de Buenos Aires.

Con información de EFE y de medios locales.