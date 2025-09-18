Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / PRESUPUESTO NACIONAL

Impuesto Mínimo Global: Cámara de Zonas Francas advierte "riesgo" para retener inversiones y captar nuevas

La cámara se opone a la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (como se denomina en cada país la implementación del impuesto) y explica sus razones

18 de septiembre 2025 - 17:32hs
Zonamerica es una de las tantas zonas francas que están instaladas en Uruguay. Archivo

Zonamerica es una de las tantas zonas francas que están instaladas en Uruguay. Archivo

Diego Battiste

La Cámara de Zonas Francas del Uruguay se manifestó en contra de la intención del gobierno de Yamandú Orsi de implementar el Impuesto Mínimo Global, algo que está contemplado en el proyecto de Presupuesto Nacional y que los directivos de este grupo ven con preocupación por la fuga de inversiones que pueda suponer.

El artículo 662 del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo establece la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (como se denomina en cada país al impuesto global planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Este impuesto gravará las rentas obtenidas por las multinacionales que tengan operaciones por más de US$ 750 millones de euros anuales.

La defensa del gobierno de Orsi sobre este impuesto –principalmente ejercida por el ministro de Economía, Gabriel Oddone– se basa en que se trata de una "localización" y que no se crea uno nuevo, en el entendido de que la empresa lo tendrá que pagar en su país matriz (siempre que cumpla con las condiciones anteriores).

Más noticias
El ministro Gabriel Oddone le entregó a Carolina Cosse el Presupuesto
PROYECTO

Los cambios tributarios del Presupuesto: impuestos a TEMU, a los capitales en el exterior y el mínimo global a las multinacionales

Orlando Dovat, presidente de Zonamerica
PRESUPUESTO

"Expone al país a litigios": presidente de Zonamérica dice que el Impuesto Mínimo Global "viola" la ley de Zonas Francas

En Latinoamérica el único país que decidió adherir es Brasil, y de los 136 que acordaron su creación poco más de 50 lo han implementado.

Para el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Buero, "no es el momento" para que Uruguay avance en la aplicación de este impuesto por razones de "competitividad", y porque además no está claro cuántos países efectivamente lo aplicarán.

"El resto está esperando, porque ha sufrido vaivenes para un lado y para el otro. Tiene la palabra global porque depende de la globalidad para que sea efectivo", explicó este jueves en una entrevista con En Perspectiva.

Para Buero aplicar este impuesto sumará "un desafío" a la competitividad a una lista que ya es "muy grande", sobre todo en comparación con los "principales competidores" de Uruguay en "captación de inversión extranjera" que son los demás países de la región que –a excepción de Brasil– todavía no han implementado el impuesto.

Consultado por el argumento de la "localización" (es decir, que la empresa pagará en Uruguay por algo que igualmente deberá pagar en otro país), Buero aseguró que esto no debería aplicar para las empresas usuarias de las zonas francas, que en Uruguay están exoneradas.

Detalló que la ley que creó estos regímenes estableció en uno de sus artículos que los usuarios estarán "exonerados de impuestos creados o a crearse" durante el plazo que dure el contrato que haya firmado la empresa para establecer sus operaciones. Y en otro de los artículos, indicó Buero, estableció que el Estado será el "responsable por los daños y perjuicios".

Ese, insistió, ha sido "uno de los pilares fundamentales" del país para "captar inversiones extranjeras" y que se ha valorizado en los últimos años, ante un escenario de incertidumbre global.

"Esa es la clave del éxito: las cosas claras. Por escrito y en una ley", señaló.

Por otra parte, el presidente de la cámara señaló que habrá empresas que, eventualmente, decidan pagar por el impuesto mínimo en sus casas matrices "por temas operativos" o para "evitar costos adicionales" en sus operaciones en Uruguay.

"Si tenemos una DGI que se presenta y pretende cobrar el impuesto, esas empresas en legítimo uso dirán que prefieren seguirlo pagando en su casa matriz porque para ellos no es neutro por x razones. Y son razones válidas", afirmó.

El presidente de la cámara estimó que una solución sería incluir en el artículo que crea este impuesto la salvedad para contemplar este tipo de situaciones. Sin embargo, señaló que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les advirtieron que eso no sería posible, dado que incumpliría los requisitos que la OCDE estableció para el impuesto.

Sobre los riesgos que implicaría para las empresas instaladas en Uruguay –y en especial en zonas francas–, Buero respondió: "Entendemos que este impuesto así como está redactado implica un riesgo para los que están y para nuestra capacidad de captar nuevas inversiones, porque perderíamos uno de los activos fundamentales que hemos tenido de poder decir que es una política de Estado y que las reglas de juego se cumplen y se respetan".

Temas:

Impuesto Mínimo Global Zonas Francas Inversiones

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Se confirmó el Ranking FIFA de setiembre: Uruguay subió una posición, Argentina cayó dos puestos y hay nueva número uno

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos