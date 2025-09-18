La selección uruguaya de fútbol femenino se enfoca en su debut ante Argentina en la Liga de Naciones, que clasificará a dos países al Mundial 2027

La selección uruguaya que juega por el tercer puesto frente a Argentina en la Copa América femenina 2025

La selección uruguaya de fútbol femenino que dirige Ariel Longo prepara su debut en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol que clasificará a dos países al Mundial Brasil 2027 y a otras dos selecciones al repechaje.

Sin Brasil en la competencia, porque como anfitrión del torneo de FIFA de 2027 no debe recorrer el camino del clasificatorio, las eliminatorias de fútbol femenino reunirán a los otros nueve países que desde el viernes 24 de octubre se enfrentarán a una rueda todos contra todos.

La competencia tendrá el mismo contexto que el fútbol masculino, aunque en esta primera experiencia solo jugarán una rueda.

La primera ventana de FIFA será entre el lunes 20 y martes 28.

El entrenador Ariel Longo deberá realizar la reserva de las futbolistas (actualmente Uruguay tiene a 42 jugadoras compitiendo en el exterior) y tendrá a todo el plantel a su disposición durante nueve días en Montevideo para preparar el debut.

No está definido si la preparación se realizará en el Complejo de la AUF porque comenzarán los trabajos en las canchas para la selección masculina de cara a la preparación para el Mundial 2026.

Uruguay tendrá libre en la primera jornada y se estrenará el martes 28 a la hora 18 en el Estadio Centenario frente a Argentina.

Los siguientes partidos:

Martes 28 de noviembre ante Paraguay de visitante

Viernes 2 de diciembre ante Ecuador en el Parque Viera porque el Estadio estará ocupado por el recital de Shakira.

Viernes 10 de abril visita a Perú

Martes 14 de abril visita a Bolivia

Sábado 18 de abril recibe a Chile en el Estadio Centenario.

Viernes 5 de junio visita a Colombia

Martes 9 de junio recibe a Venezuela en el Estadio Centenario.

La selección femenina culminó cuarta en la Copa América luego de perder 5-4 ante Argentina por penales, tras empatar 2-2 en los 90 minutos.

El encuentro de octubre será el primero de las celestes luego de la Copa América y enfrentarán al combinado albiceleste.

En el último ranking FIFA de selecciones femeninas Uruguay subió ocho lugares y escaló hasta el puesto 55.