La selección uruguaya de fútbol femenino, en ascenso: tras la Copa América 2025 llegó a una posición histórica en el ranking FIFA y en octubre comienza las Eliminatorias

La destacada actuación de la selección uruguaya de fútbol femenino en la Copa América 2025 le permitió dar el salto en el ranking FIFA y llegó a una posición histórica

7 de agosto 2025 - 11:44hs
Yannel Correa, Ximena Velazco y Sidny Ramírez celebran la clasificación de Uruguay entre las cuatro mejores de América

Yannel Correa, Ximena Velazco y Sidny Ramírez celebran la clasificación de Uruguay entre las cuatro mejores de América

FOTO: @AUFfemenino

La selección uruguaya de fútbol femenino que dirige Ariel Longo igualó en este mes de agosto su mejor posición histórica en el ranking FIFA, luego del cuarto puesto que logró en la Copa América 2025, que finalizó la semana pasada en Ecuador.

En el torneo más importante de Conmebol, Uruguay jugó seis partidos, ganó dos, empató dos y perdió dos y alcanzó las finales luego de empatar 2-2 con Ecuador, vencer 1-0 a Perú, caer 1-0 ante Argentina, golear 3-0 a Chile, perder 5-1 ante Brasil y empatar 0-0 con Argentina.

Con estos resultados, Uruguay ascendió ocho lugares en la clasificación de FIFA y pasó a ocupar el puesto 55.

Este salto le permite igualar la mejor ubicación que ocupó en este ranking (el lugar 55) en setiembre y diciembre de 2008.

Clásico
EL FALLO

El duro mensaje de la Comisión de Apelaciones para los dirigentes de Nacional y Peñarol y para los hinchas de los grandes por la violencia en el clásico

El edificio central que proyecta Peñarol para la Ciudad Deportiva
PEÑAROL

Peñarol presentó el proyecto de obra para terminar la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves

Luego cayó por debajo de la franja de los 60 y en 2014 se hundió hasta su peor lugar, el 81 en esta clasificación.

Esta es la evolución histórica del ranking FIFA de la selección femenina:

Selección uruguaya de fútbol femenino ranking FIFA agosto 2025

Entre los 10 equipos de Conmebol, Uruguay se encuentra en el séptimo lugar, por delante de Ecuador, Perú y Bolivia. El mejor ubicado es Brasil, séptimo, luego de perder tres posiciones tras la Copa América.

La selección uruguaya competirá a partir de octubre en las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2027.

Las celestes tienen libre en la primera fecha y debutan en la segunda de locales ante Argentina.

El torneo se juega a una rueda todos contra todos y clasificará a dos países en forma directa al Mundial y a dos al repechaje para resolver los últimos lugares.

