Embajada de EEUU explicó qué pasa si sacaste una visa con el nuevo pasaporte uruguayo, que se dejó de imprimir tras polémica

La embajada de Estados Unidos en Uruguay publicó un video en sus redes sociales explicando lo que deben hacer los viajeros si sacaron una visa con el nuevo pasaporte de Uruguay, que fue retirado en agosto tras las quejas de países como Alemania o Francia .

"Tanto ese pasaporte como la visa emitida son válidos y sirven para viajar a Estados Unidos" , aseguró la cónsul de Estados Unidos en Uruguay, Katherine Cantrell.

Desde la embajada recomienda igualmente viajar con un "segundo documento de identidad" en el que "sí" se indique el lugar de nacimiento.

Por tanto, quienes sacaron la visa con el nuevo pasaporte no deberán sacar un visado nuevo para viajar a USA .

Saqué la visa en un pasaporte uruguayo que no indica mi lugar de nacimiento. ¿Debo sacar mi visa de nuevo?#Visas #ConsuladoEEUU #Uruguay pic.twitter.com/K0PRxCoNpu — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) September 18, 2025

Los pasaportes uruguayos experimentaron un cambio a inicios de este año para incluir el país de ciudadanía en el documento y no el de nacimiento, con lo cual ciudadanos legales pudieron acceder al pasaporte uruguayo.

Estas modificaciones pusieron en suspenso el ingreso de uruguayos con esta documentación a países como Alemania, Francia y Japón.

Por esto, se decidió que, desde el pasado 1° de agosto, se volvería a utilizar la versión del pasaporte previa a los cambios introducidos.

Desde el 16 de abril aproximadamente se imprimieron 17.000 pasaportes, cuyos destinatarios pueden tramitar sin costo volver al documento anterior.