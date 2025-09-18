Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / VISA

Embajada de EEUU explicó qué pasa si sacaste una visa con el nuevo pasaporte uruguayo, que se dejó de imprimir tras polémica

Los pasaportes uruguayos experimentaron un cambio a inicios de este año para incluir el país de ciudadanía en el documento y no el de nacimiento. Sin embargo, tras quejas de varios países, el gobierno definió volver a utilizar la versión antigua del pasaporte

18 de septiembre 2025 - 18:25hs
visaestadosunidos

La embajada de Estados Unidos en Uruguay publicó un video en sus redes sociales explicando lo que deben hacer los viajeros si sacaron una visa con el nuevo pasaporte de Uruguay, que fue retirado en agosto tras las quejas de países como Alemania o Francia.

"Tanto ese pasaporte como la visa emitida son válidos y sirven para viajar a Estados Unidos", aseguró la cónsul de Estados Unidos en Uruguay, Katherine Cantrell.

Desde la embajada recomienda igualmente viajar con un "segundo documento de identidad" en el que "sí" se indique el lugar de nacimiento.

Más noticias
Gianni Infantino, presidente de FIFA. Archivo
FÚTBOL

FIFA impulsa cumbre en Nueva York con presidentes de Uruguay, Paraguay y Argentina por Mundial 2030

Boya petrolera
BOYA DE ANCAP

Repararon la fuga en la boya petrolera de José Ignacio: no hubo escapes en pruebas y mañana se descargará combustible

Por tanto, quienes sacaron la visa con el nuevo pasaporte no deberán sacar un visado nuevo para viajar a USA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyMVD/status/1968756741933285674&partner=&hide_thread=false

Los pasaportes uruguayos experimentaron un cambio a inicios de este año para incluir el país de ciudadanía en el documento y no el de nacimiento, con lo cual ciudadanos legales pudieron acceder al pasaporte uruguayo.

Estas modificaciones pusieron en suspenso el ingreso de uruguayos con esta documentación a países como Alemania, Francia y Japón.

Por esto, se decidió que, desde el pasado 1° de agosto, se volvería a utilizar la versión del pasaporte previa a los cambios introducidos.

Desde el 16 de abril aproximadamente se imprimieron 17.000 pasaportes, cuyos destinatarios pueden tramitar sin costo volver al documento anterior.

Temas:

Visa embajada Estados Unidos Pasaporte

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Se confirmó el Ranking FIFA de setiembre: Uruguay subió una posición, Argentina cayó dos puestos y hay nueva número uno

Funcionarios de cuadrilla.
INDUSTRIA

Por deuda millonaria, UTE cortó servicio de energía eléctrica a empresa Tether que tiene a Sartori como directivo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos