Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PROPUESTA

Ediles proponen que Julia Paternain sea declarada ciudadana ilustre de Montevideo

Para los ediles, el logro de Paternain "posiciona a Uruguay en la élite del atletismo internacional" y abrirá "camino para futuras generaciones de atletas"

18 de septiembre 2025 - 15:34hs
Julia Paternain

Julia Paternain

Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Ediles de la Coalición Republicana propusieron que la atleta Julia Paternain, ganadora de la medalla de bronce en la Maratón del Mundial de Atletismo, sea declarada ciudadana ilustre de Montevideo, confirmó El Observador.

La moción fue presentada este jueves a la Comisión de Turismo y Deporte de la Junta Departamental de Montevideo, con la firma de los ediles opositores Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto.

Para los coalicionistas, Paternain "reúne con creces las condiciones exigidas" para ser declarada ciudadana ilustre, según se lee en la minuta a la que accedió El Observador.

Más noticias
Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

El entrenador Jack Polerecky y su atleta Julia Paternain
ATLETISMO

"¡Uruguay nomá!"; la emoción del entrenador de Julia Paternain, el estadounidense Jack Polerecky, y su mensaje al "pueblo uruguayo": "Nunca he visto más amor y orgullo"

De acuerdo al artículo 791 del Digesto Departamental, la "Ciudadanía Ilustre" es "la distinción reservada para premiar méritos de extraordinaria singularidad", que "se otorgará a personas que por sus méritos sean acreedoras de reconocimiento público, especialmente por sus servicios en beneficio de la comunidad en los campos de la ciencia, de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte, así como en el terreno social y humanitario".

"Julia Paternain ha marcado un hito histórico para el deporte uruguayo y para toda Sudamérica: es la primera uruguaya en obtener una medalla en un Campeonato Mundial de Atletismo", destacaron los ediles.

Para ellos, este mérito "no es solo un motivo de orgullo nacional, sino que posiciona a Uruguay en la élite del atletismo internacional", lo que además abrirá "camino para futuras generaciones de atletas de la región".

"No caben dudas de que Julia Paternain merece este reconocimiento honorífico, pues su esfuerzo, disciplina y logros representan de manera ejemplar el espíritu de superación y resiliencia de nuestro pueblo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones", concluyeron.

Temas:

Julia Paternain Ciudadana Ilustre Montevideo Coalición republicana Junta Departamental

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Se confirmó el Ranking FIFA de setiembre: Uruguay subió una posición, Argentina cayó dos puestos y hay nueva número uno

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos