Ediles proponen que Julia Paternain sea declarada ciudadana ilustre de Montevideo

Ediles de la Coalición Republicana propusieron que la atleta Julia Paternain , ganadora de la medalla de bronce en la Maratón del Mundial de Atletismo , sea declarada ciudadana ilustre de Montevideo , confirmó El Observador.

La moción fue presentada este jueves a la Comisión de Turismo y Deporte de la Junta Departamental de Montevideo , con la firma de los ediles opositores Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto.

Para los coalicionistas, Paternain "reúne con creces las condiciones exigidas" para ser declarada ciudadana ilustre, según se lee en la minuta a la que accedió El Observador.

De acuerdo al artículo 791 del Digesto Departamental, la "Ciudadanía Ilustre" es "la distinción reservada para premiar méritos de extraordinaria singularidad" , que "se otorgará a personas que por sus méritos sean acreedoras de reconocimiento público, especialmente por sus servicios en beneficio de la comunidad en los campos de la ciencia, de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte , así como en el terreno social y humanitario".

"Julia Paternain ha marcado un hito histórico para el deporte uruguayo y para toda Sudamérica: es la primera uruguaya en obtener una medalla en un Campeonato Mundial de Atletismo", destacaron los ediles.

Para ellos, este mérito "no es solo un motivo de orgullo nacional, sino que posiciona a Uruguay en la élite del atletismo internacional", lo que además abrirá "camino para futuras generaciones de atletas de la región".

"No caben dudas de que Julia Paternain merece este reconocimiento honorífico, pues su esfuerzo, disciplina y logros representan de manera ejemplar el espíritu de superación y resiliencia de nuestro pueblo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones", concluyeron.