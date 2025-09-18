Marcelo Méndez, su presente en City Torque y la negativa a Nacional: "No era el momento"

Marcelo Méndez , entrenador de Montevideo City Torque , equipo sensación del Torneo Clausura , se refirió a la actualidad de su equipo, los objetivos que persigue y recordó su casi llegada a Nacional como entrenador, en abril .

En charla con el programa La Quinta Tribuna de AUF TV, Méndez explicó la actualidad futbolística de Torque: "Por momentos encontramos el juego y los resultados ayudan a trabajar más tranquilo, pero en el juego hicimos un buen partido con Nacional, más allá de que no fue reflejado en el resultado , y a partir de ahí el equipo viene creciendo".

NACIONAL Sorpresa en Nacional por la reserva de Hayen Palacios a la selección Colombia y la otra posible importante baja que tendrán los tricolores en octubre

NACIONAL Nacional tuvo su Gala Tricolor a beneficio de la Fundación Nacional y su UTU Los Céspedes; mirá los looks de los futbolistas y el video del evento

"Nos costó con Plaza y Juventud, pero con Racing, River, Boston River y Liverpool, equipos muy importantes, el equipo fue competitivo y por momentos superó al rival y por otros no, pero hemos logrado algunos resultados que nos posicionan ahí", agregó Méndez.

whatsapp-image-2023-03-13-at-19-51-44-jpeg..webp Marcelo Méndez Leonardo Carreño

Con respecto al objetivo a corto plazo del equipo, manifestó: "El primer objetivo es alejarnos del descenso. Terminar de conseguir los puntos que nos confirmen la posibilidad de estar el año que viene en Primera y a partir de ahí vamos a decir para que estamos. El sábado tenemos un partido importantísimo que nos va a marcar un poco el futuro, si bien creo que no es determinante, pero si el rival nos vence, descontar siete puntos es más complicado por más que tengamos fixture distintos, pero ya te deja prácticamente sin margen de error. Y a partir de ahí debemos ver porque nosotros vamos partido a partido. El primer objetivo era salir de zona de descenso directo, hoy lo estamos logrando pero sabemos que eso es medio ficticio".

City Torque juega el sábado a la hora 13 frente a Cerro Largo en el Estadio Centenario.

Sobre la propuesta que le hizo Torque cuando lo fueron a buscar, dijo: "Lo primero, armar un plantel como para estar entre los 8 primeros. Nosotros pensábamos que había buen plantel, por eso también tomamos la decisión de aceptar la propuesta".

Su frustrada llegada a Nacional

Méndez estuvo en carpeta de Nacional cuando en abril fue despedido Martín Lasarte.

El ahora entrenador de City Torque fue uno de los primeros candidatos de los tricolores, que finalmente contrataron a Pablo Peirano.

"Ahora tengo contrato hasta diciembre de 2026. Estuve cerca de Nacional, pero creía que no era el momento. Me parece que a ciertos lugares tenés que llegar cuando te quieran de verdad, y en ese momento no sentía eso", dijo, y apunto: "Me siento preparado para dirigir un grande ya".