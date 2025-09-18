Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Al Diente López se le acaban los plazos de recuperación, se complica su presencia en Nacional vs Liverpool, pero lo esperarán hasta último momento

El delantero de Nacional tuvo un mínimo avance pero mantiene el dolor en la zona afectada de su tobillo

18 de septiembre 2025 - 15:06hs
Nicolás López

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

La presencia de Nicolás “Diente” López en el partido Nacional vs Liverpool del próximo sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central se complica con el paso de los días de la semana y al comenzar ya la cuenta regresiva para el destacado de la octava fecha del Torneo Clausura.

El delantero y figura tricolor sufrió un leve esguince en el partido ante Plaza Colonia del pasado domingo en el Estadio Centenario, por lo que, muy dolorido, tuvo que dejar el campo de juego.

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Nicolás López lesionado

Las primeras señales luego del partido depararon algo de optimismo, al irse caminando del vestuario y con una disminución de la zona inflamada, pero con el paso de los días, al volver al entrenamiento el martes y tras las prácticas de este miércoles y jueves, no hubo avances significativos.

Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo
NACIONAL

Sorpresa en Nacional por la reserva de Hayen Palacios a la selección Colombia y la otra posible importante baja que tendrán los tricolores en octubre

Eduardo Ache, candidato a vicepresidente por la lista 1971 en las elecciones de Nacional
NACIONAL

Eduardo Ache habló sobre su vínculo con Ignacio Alonso, de su próxima llegada al comité ejecutivo de la AUF y dijo que está convencido que podrán ser campeones con Nacional

Una señal de que el delantero no está en su plenitud, o cerca de eso, es que no asistió este miércoles a la Gala Tricolor de la Fundación Nacional, en la que dijeron presentes los jugadores del plantel principal.

En las fotos de los entrenamientos de este jueves que subió el club a sus redes no hay imágenes del Diente.

Según supo Referí, este jueves el delantero siguió igual, solo tuvo un mínimo avance, pero mantiene el dolor en la zona.

20250914 Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Desde el cuerpo técnico se sigue su situación hora a hora y se lo esperará hasta último momento. Además, el jugador quiere estar en el partido.

Pese a eso, todo indica que su presencia en el partido de este sábado se hace muy difícil, lo que también implicaría un riesgo de que su estado empeore en caso de forzar para que juegue.

Ante esa posibilidad, el entrenador Pablo Peirano comenzó a trabajar en una delantera alternativa con Maxi Gómez, el hoy 9 del equipo y gran socio del Diente, y con Gonzalo Carneiro, quien actualmente es suplente y busca su mejor nivel tras la larga lesión de la que se recuperó en el mes de julio.

Nacional va por tres puntos claves tras ampliar su ventaja en la Anual Montevideo, 18 sep (EFE).- Tras ampliar el pasado fin de semana su ventaja en la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya, Nacional buscará este sábado tres puntos claves que podrían dejarlo muy bien posicionado de cara al final de la temporada.

Nacional por puntos cruciales y ante el campeón del Apertura

Por la octava jornada del Torneo Clausura, el tricolor recibirá a Liverpool en uno de los duelos más difíciles que deberá afrontar en lo que resta del mencionado certamen.

El campeón del Torneo Apertura visitará el estadio Gran Parque Central pocos días después de igualar 2-2 con Peñarol y con el atacante Abel Hernández atravesando un gran momento.

20250914 Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy
Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez

No obstante, el exdelantero de Celta de Vigo y Valencia Maximiliano Gómez también se encuentra en racha y buscará seguir anotando para darle otra victoria a Nacional. Desde su llegada, el número 9 disputó siete encuentros en el Clausura y anotó seis tantos.

El pasado fin de semana, convirtió los dos con los que el once de Pablo Peirano venció a Plaza Colonia, resultado que le permitió estirar de cuatro a seis se ventaja sobre Peñarol en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

