Al Diente López se le acaban los plazos de recuperación, se complica su presencia en Nacional vs Liverpool, pero lo esperarán hasta último momento

La presencia de Nicolás “Diente” López en el partido Nacional vs Liverpool del próximo sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central se complica con el paso de los días de la semana y al comenzar ya la cuenta regresiva para el destacado de la octava fecha del Torneo Clausura.

El delantero y figura tricolor sufrió un leve esguince en el partido ante Plaza Colonia del pasado domingo en el Estadio Centenario, por lo que, muy dolorido, tuvo que dejar el campo de juego.

Las primeras señales luego del partido depararon algo de optimismo, al irse caminando del vestuario y con una disminución de la zona inflamada, pero con el paso de los días, al volver al entrenamiento el martes y tras las prácticas de este miércoles y jueves, no hubo avances significativos.

Una señal de que el delantero no está en su plenitud, o cerca de eso, es que no asistió este miércoles a la Gala Tricolor de la Fundación Nacional, en la que dijeron presentes los jugadores del plantel principal.

En las fotos de los entrenamientos de este jueves que subió el club a sus redes no hay imágenes del Diente.

Según supo Referí, este jueves el delantero siguió igual, solo tuvo un mínimo avance, pero mantiene el dolor en la zona.

Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López

Desde el cuerpo técnico se sigue su situación hora a hora y se lo esperará hasta último momento. Además, el jugador quiere estar en el partido.

Pese a eso, todo indica que su presencia en el partido de este sábado se hace muy difícil, lo que también implicaría un riesgo de que su estado empeore en caso de forzar para que juegue.

Ante esa posibilidad, el entrenador Pablo Peirano comenzó a trabajar en una delantera alternativa con Maxi Gómez, el hoy 9 del equipo y gran socio del Diente, y con Gonzalo Carneiro, quien actualmente es suplente y busca su mejor nivel tras la larga lesión de la que se recuperó en el mes de julio.

Nacional va por tres puntos claves tras ampliar su ventaja en la Anual Montevideo, 18 sep (EFE).- Tras ampliar el pasado fin de semana su ventaja en la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya, Nacional buscará este sábado tres puntos claves que podrían dejarlo muy bien posicionado de cara al final de la temporada.

Nacional por puntos cruciales y ante el campeón del Apertura

Por la octava jornada del Torneo Clausura, el tricolor recibirá a Liverpool en uno de los duelos más difíciles que deberá afrontar en lo que resta del mencionado certamen.

El campeón del Torneo Apertura visitará el estadio Gran Parque Central pocos días después de igualar 2-2 con Peñarol y con el atacante Abel Hernández atravesando un gran momento.

Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez

No obstante, el exdelantero de Celta de Vigo y Valencia Maximiliano Gómez también se encuentra en racha y buscará seguir anotando para darle otra victoria a Nacional. Desde su llegada, el número 9 disputó siete encuentros en el Clausura y anotó seis tantos.

El pasado fin de semana, convirtió los dos con los que el once de Pablo Peirano venció a Plaza Colonia, resultado que le permitió estirar de cuatro a seis se ventaja sobre Peñarol en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.