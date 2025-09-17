El video de la nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio que logró el club, cuánto cuesta y desde cuándo se vende

Peñarol practicó en Los Aromos este miércoles de cara a un encuentro muy importante en el que buscará mantener la punta del Torneo Clausura -compartida con Cerro Largo- y no quiere olvidarse de la Tabla Anual, cuando este domingo enfrente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo. Por su parte, en la tardecita, el club presentó su nueva camiseta inspirada en el segundo quinquenio obtenido entre 1993 y 1997.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Por otra parte, los aurinegros ya venden y canjean entradas para el encuentro contra Juventud de Las Piedras.

Peñarol presentó en la tardecita de este miércoles su nueva camiseta.

ATLETISMO Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

PEÑAROL El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

La misma está inspirada en el segundo quinquenio logrado por la institución.

Incluso en la parte inferior derecha, aparece el Loro Quinquenio, que era el loro que tenía en su casa el presidente de entonces, José Pedro Damiani, quien le puso ese nombre.

A su vez, tiene el viejo escudo de la institución, bordado en el lado izquierdo, y el 1891 en la espalda.

herrera Nahuel Herrera con la nueva camiseta de Peñarol, inspirada en el segundo quinquenio logrado por el club FOTO: @OficialCAP

Está confeccionada en reconocimiento a los 134 años del club.

La camiseta tiene un valor de $ 4.490 y se podrá adquirir a partir de este jueves 18 de setiembre con un 10% de descuento para los socios del club y 20% de descuento clientes BBVA de Peñarol.

La misma se puede adquirir en la Tienda Oficial del Palacio Peñarol, locales Puma, tiendas deportivas de todo el país, tienda web y tiendas Puma del Campeón del Siglo.