El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El video de la nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio que logró el club, cuánto cuesta y desde cuándo se vende

Los aurinegros están prontos para celebrar sus 134 años y en ese contexto, presentaron su nueva casaca

17 de septiembre 2025 - 19:13hs

Peñarol practicó en Los Aromos este miércoles de cara a un encuentro muy importante en el que buscará mantener la punta del Torneo Clausura -compartida con Cerro Largo- y no quiere olvidarse de la Tabla Anual, cuando este domingo enfrente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo. Por su parte, en la tardecita, el club presentó su nueva camiseta inspirada en el segundo quinquenio obtenido entre 1993 y 1997.

La nueva camiseta de Peñarol

Peñarol presentó en la tardecita de este miércoles su nueva camiseta.

Ignacio Ruglio presidente de Peñarol
PEÑAROL

El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

La misma está inspirada en el segundo quinquenio logrado por la institución.

Incluso en la parte inferior derecha, aparece el Loro Quinquenio, que era el loro que tenía en su casa el presidente de entonces, José Pedro Damiani, quien le puso ese nombre.

A su vez, tiene el viejo escudo de la institución, bordado en el lado izquierdo, y el 1891 en la espalda.

herrera
Nahuel Herrera con la nueva camiseta de Peñarol, inspirada en el segundo quinquenio logrado por el club

Nahuel Herrera con la nueva camiseta de Peñarol, inspirada en el segundo quinquenio logrado por el club

Está confeccionada en reconocimiento a los 134 años del club.

La camiseta tiene un valor de $ 4.490 y se podrá adquirir a partir de este jueves 18 de setiembre con un 10% de descuento para los socios del club y 20% de descuento clientes BBVA de Peñarol.

La misma se puede adquirir en la Tienda Oficial del Palacio Peñarol, locales Puma, tiendas deportivas de todo el país, tienda web y tiendas Puma del Campeón del Siglo.

Peñarol Los Aromos Juventud de Las Piedras camiseta Torneo Clausura Diego Aguirre

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Cancha del Gran Parque Central
NACIONAL

Césped híbrido, bajar la cancha medio metro, una inversión millonaria y casi cinco meses de trabajo: lo que proyectan en el campo de juego del Gran Parque Central

