Gobierno autorizó la venta de Movistar a la empresa Tigo: los detalles de la compra millonaria

El gobierno de Yamandú Orsi autorizó la venta de la compañía de telefonía Movistar a la empresa de servicios de telecomunicaciones Tigo .

La empresa Millicom International Cellular S.A , es decir Tigo, había llegado a un acuerdo en mayo para adquirir Telefónica Móviles de Uruguay (Movistar) por unos US$ 440 millones .

Este miércoles el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria Fernanda Cardona firmaron un documento autorizando la compra "a favor de Millicom Spain SL como única accionista ".

El documento al que accedió El Observador afirma que "la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería no formuló objeciones ". Este texto también suscribe que la autorización se fundamenta en distintas legislaciones sobre las licencias en telecomunicaciones.

La operadora española Telefónica ya había vendido recientemente sus filiales en Colombia, Argentina y Perú.

Telefónica en Uruguay, que usa comercialmente la marca Movistar, es el segundo operador móvil del país, con cerca del 29% de los accesos a marzo del 2025.

Qué es Tigo, la empresa que compró las operaciones de Movistar en Uruguay

Millicom es una compañia de telefonía móvil con sede central en Luxemburgo y que opera en varios países de América y África bajo la marca Tigo. Además tiene una oficina corporativa estadounidense en Miami, estado de Florida.

La empresa fue fundada el 14 de diciembre de 1990 por Jan Stenbeck y otros socios, mediante la combinación de las operaciones de telefonía celular de Millicom Incorporated y Kinnevik, un holding sueco controlado por la familia Stenbeck, una de las fuerzas más importantes en el mundo de los negocios en Suecia.

En sus inicios, operaba bajo la marca Telecel en algunos países, como Paraguay, pero a partir de 2004, Millicom comenzó a implementar la marca Tigo en sus operaciones, adaptándola gradualmente en todos sus mercados.

En cada uno de estos países, la marca ofrece una variedad de servicios que incluyen telefonía móvil, internet de banda ancha, televisión por cable y soluciones digitales para hogares y empresas. Incluso, en países como Paraguay, los derechos de transmisión del fútbol paraguayo están en manos de Tigo Sports, canal deportivo de la empresa.