Tras comprar Movistar, Tigo se interesa por los derechos de televisación del fútbol uruguayo

Tigo se interesó en los derechos del fútbol uruguayo

El Observador informó el 21 de mayo que la empresa Millicom International Cellular SA (Tigo), compañía de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, anunció un acuerdo definitivo para adquirir Telefónica Moviles de Uruguay (Movistar), por un valor de US$ 440 millones. Movistar es el segundo operador móvil del país, con cerca del 29% de los accesos a marzo del 2025.

A la compra de Movistar Uruguay, Tigo le sumó días atrás otra adquisición: compró Movistar Ecuador por US$ 380 millones. En este país, Telefónica es el segundo operador móvil del mercado y tiene cerca de 5 millones de usuarios, lo que representa un 28% del mercado. Con esta operación, que desde la compañía calificaron como “un complemento ideal” para su estrategia en la región, Tigo acumula más de US$ 1.100 millones invertidos en Sudamérica en menos de un año, teniendo en cuenta la reciente compra de Movistar Colombia por US$ 362 millones.

En medio de este contexto, Referí conoció que Tigo se interesó en los derechos del fútbol uruguayo que actualmente están en una etapa de negociación directa entre AUF y Tenfield hasta el 4 de julio.

A partir del 5 de julio, si no llegan a un acuerdo, la AUF podrá realizar un llamado abierto por los derechos de TV en los que Tenfield tendrá la posibilidad de igualar la mejor oferta.

Con operaciones en varios países de la región -Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Ecuador-, la compañía operaba en sus inicios bajo la marca Telecel hasta que en 2004 adoptó la marca Tigo. En cada uno de estos países, la marca ofrece una variedad de servicios que incluyen telefonía móvil, internet de banda ancha, televisión por cable y soluciones digitales para hogares y empresas. Pero además, en países como Paraguay, Tigo es propietaria de los derechos de transmisión del fútbol paraguayo mediante Tigo Sports, canal deportivo de la empresa.

La segunda reunión AUF-Tenfield se postergó

Este lunes se postergó una segunda reunión que iban a mantener AUF y Tenfield en el marco de la negociación de buena fe para renovar el contrato por un plazo de cuatro años (2026-2029).

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, informó que estaba pactado un encuentro en el Complejo de la AUF, que finalmente no se desarrolló.

Ignacio Alonso Foto: Leonardo Carreño

"Se está reprogramando por razones de conveniencia o disponibilidad de todos los actores. Se nos pidió para trasladarla y la vamos a cambiar para la jornada que corresponda, seguramente sobre el fin de esta semana", dijo Alonso en rueda de prensa en el Complejo de la AUF.

La primera reunión se celebró el 4 de junio en el Estadio Centenario.

Paco Casal reunión con AUF Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Foto: Dante Fernández / FocoUy

En ese encuentro participaron el presidente Alonso, y los integrantes del comité ejecutivo Carlos Manta, Andrea Lanfranco y Sergio Pérez Lauro, y los dos abogados que asesoran a la Asociación en estos temas, y por Tenfield, Francisco Casal y Osvaldo Giménez.

Este lunes Alonso dijo a Referí que en este segundo encuentro iban a "seguir conversando sobre los asuntos de la negociación", y subrayó que "no se ha suspendido definitivamente, simplemente se ha reprogramado".

Además apuntó sobre el tono previsto para la segunda charla: "Seguramente íbamos a seguir hablando de mercado. No quiere decir eso que íbamos a terminar hablando de números concretos. Esto, sin entrar en el detalle de las negociaciones, involucra mercado, involucra formas, una propuesta económica, participación, y también involucra una cantidad de asuntos que tienen que ser conversados internamente. Lo importante para nosotros es que se están dando las negociaciones de forma positiva. Hemos conversado internamente con representantes de la empresa dentro del tiempo que ha transcurrido de la primera reunión hasta ahora".

La decisión del TAS sobre las medidas cautelares que clubes pidieron contra la AUF

También este lunes, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, Suiza, se pronunció con respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Liga Uruguaya de Futbol Profesional (Lufpro) en su litigio con la AUF, con falló favorable a la Asociación.

El fallo al que accedió Referí comunica la decisión del TAS sobre "Orden de medidas cautelares", con la siguiente resolución en la cual no se considera el pedido de la Lufpro ante la AUF.

“Las solicitudes de medidas cautelares presentadas por los Apelantes consistentes en (i) suspender inmediatamente la decisión de la Comisión de Apelaciones de la AUF de fecha 18 de marzo de 2025 y prohibir a la AUF adoptar cualquier medida que obstaculice o impida el funcionamiento operativo de la LUFPro; (ii) reconocer provisionalmente el estatuto de liga profesional de la LUFPro y requerir el otorgamiento por parte de la AUF de un acuerdo provisorio de colaboración a favor de la LUFPro; (iii) ordenar una medida de no innovar a la AUF consistente en no cambiar la situación actual en lo que respecta a la comercialización de derechos audiovisuales regulados bajo el contrato celebrado con Tenfield S.A. hasta que se adopte una decisión sobre el fondo en este procedimiento; y (iv) prohibir a la AUF adoptar, ejecutar o anunciar cualquier tipo de sanción o medida disciplinaria en contra de los clubes integrantes de la LUFPro, son rechazadas”, dice la resolución del TAS.

A la espera de la reunión del Consejo de Fútbol Profesional que solicitaron siete clubes

Por otra parte y como parte de la negociación de los derechos de TV, el pasado viernes siete clubes profesionales plantearon al Consejo de Fútbol Profesional (CFP) su propuesta para convocar a una reunión urgente en tres días hábiles o de carácter ordinario en 10 de corrido (el plazo vence el lunes 23 de junio) para tratar una propuesta de Tenfield para renovar el contrato de TV.

El CFP reúne a los 30 clubes profesionales de Primera y de Segunda y es el que regula la actividad de los torneos profesionales en el fútbol uruguayo.

La reunión fue pedida por Liverpool, Cerro, Wanderers, Cerro Largo, Progreso, Miramar Misiones y Uruguay Montevideo.

Esto dice la nota que enviaron a la AUF: “Conforme fuere manifestado en varias oportunidades, entendemos que el CFP es quien tiene la competencia privativa para considerar la propuesta a remitirse por Tenfield, conforme con lo dispuesto en los artículos 39 y 77 del Estatuto de la AUF. Por dicha razón, considerando la importancia de los asuntos en cuestión, y atento a que es competencia privativa del CFP analizar y aprobar (o rechazar) la propuesta que Tenfield pueda hacer para renovar el contrato, solicitamos que -de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 del Reglamento Intemo del CFP- se convoque a dicho Consejo...".

¿Qué dice el artículo 77 del Estatuto de la AUF?

"1) La AUF es la titular primigenia de todos los derechos que emanan de las competiciones que organiza, así como de aquellas que participa con sus Selecciones Nacionales y de los actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar y aspectos técnicos y legales. Estos derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden financiero, grabaciones audiovisuales en general y de radio, derechos de reproducción y transmisión y derechos de multimedia, sin perjuicio de los derechos de imagen que correspondan a los participantes de tales competencias y actos conforme la legislación aplicable. La AUF podrá disponer y/o ceder en favor de sus Miembros y Afiliados las utilidades y los beneficios que de los mismos resulten. Se exceptúan los derechos antedichos que le correspondan a la OFI, sus Ligas y clubes afiliados a éstas y las Ligas de Fútbol Profesional y Clubes que la integran".

"2) El Consejo del Fútbol Profesional decidirá cómo y en qué medida se utilizarán los derechos derivados de la actividad y de la competencia profesional de sus Ligas, por concepto de grabaciones audiovisuales en general y de radio, derechos de reproducción y transmisión, derechos de multimedia, derechos derivados de la mercadotecnia y de las actividades promocionales de la competición, sin perjuicio de los derechos de imagen de los participantes de tales competencias y actos conforme la legislación aplicable. El Consejo de Fútbol Profesional elaborará y aprobará una reglamentación especial, sobre la forma de su explotación, distribución y demás aspectos relacionados con estos".

"3) El Comité Ejecutivo decidirá cómo y en qué medida se gestionarán los ingresos y los derechos que por cualquier concepto le correspondan a la AUF, derivados de la actividad de las Selecciones Nacionales, aplicando los términos establecidos en el Art. 82, debiendo someterlo al Congreso para su aprobación. El Reglamento General establecerá la asignación de los ingresos, gastos a cubrir y la eventual distribución de utilidades entre sus Miembros y Afiliados".