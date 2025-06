Siete años después se volvieron a reunir Ignacio Alonso y Francisco Casal por los derechos de TV: ¿Qué dejó el encuentro entre AUF y Tenfield?

La reunión había transcurrido a comienzos del año 2018. En ese momento, Valdez tenía que viajar a a Santiago de Chile por una actividad de Conmebol.

En los días previos sonó el teléfono del presidente de la AUF. Así lo explicó Valdez en su libro:

"Previo al viaje me llamó Osvaldo Giménez y me dijo: “Paco quiere hablar contigo, pero está en Lima y de ahí se va a Europa. No puede venir a Montevideo, quiere hablar por el contrato del fútbol local, ¿te animás a ir a Lima?”. Desde 2017 varios clubes habían planteado al consejo ejecutivo de la AUF la prórroga del contrato de televisión en virtud de las dificultades económicas existentes. No era nada nuevo en la vida cotidiana del fútbol, pero entendíamos que para considerar el tema tenía que haber una propuesta de la empresa por escrito, a los efectos de considerarla, discutirla y luego elevarla a la asamblea. Hasta ese momento la propuesta escrita no había llegado, pero Casal quería hablar del tema.

Como siempre lo hice, estuve en primera línea dando la cara. Le dije a Giménez que la única forma que fuera a Lima era si conseguía un vuelo que luego me llevara a Santiago para llegar a la reunión de la Conmebol. Y así sucedió. Viajé con Nacho Alonso, actual presidente de la AUF, para reunirme con Casal y escuchar de primera mano la opinión del empresario respecto del tema.

Durante siete horas Casal, Alonso y yo, esta vez con pizarrón incluido, discutimos los temas del fútbol. Fue la primera vez que se habló de la posibilidad de hacer una sociedad con la AUF por los derechos para televisión y el patrocinio del fútbol local. En este esquema de negocio la AUF explotaría directamente los derechos del fútbol con un socio, Tenfield, con quien conjuntamente se produciría y comercializaría los derechos de televisión y patrocinio del fútbol profesional uruguayo. De esta manera las partes desarrollarían conjuntamente todo el proyecto, quedando para la AUF un porcentaje mayor de los resultados del negocio.

Recuerdo esta conversación como un buen momento de encuentro, no solo por la duración, sino por el nivel y la tranquilidad con la que pudimos charlar. Cada uno con su posición, convencidos y defendiéndola a muerte, pero con el ánimo de construir ese nuevo camino que deberían transitar la AUF y Tenfield para lograr un mayor equilibrio en el relacionamiento comercial. Por supuesto, ese modelo de negocio debería ser el que rigiera un nuevo acuerdo en la explotación comercial de los derechos para televisión y el patrocinio del fútbol uruguayo".

¿Qué fue lo que ocurrió en la reunión de este miércoles en el Estadio Centenario?

Lo que ocurrió este miércoles en el Estadio Centenario fue el primer encuentro en el marco de la negociación que AUF y Tenfield llevan adelante para la renovación del contrato de los derechos de televisión del fútbol uruguayo que la empresa tiene hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo a lo que establece el vínculo actual, hasta el 4 de julio ambas están en un proceso de negociación directa y de buena fe.

Francisco Paco Casal reunión con AUF Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Foto: Dante Fernández / FocoUy

Esto quiere decir que si se ponen de acuerdo en el nuevo vínculo comercial podrán extender la renovación del contrato por cuatro años, para el período comprendido entre enero 2026 y diciembre 2029.

En caso que no llegan a un acuerdo en la renovación en este período, el fútbol podrá realizar un llamado abierto a interesados para adquirir los derechos del fútbol uruguayo. Si Tenfield se presenta a la licitación y no presenta la mayor oferta, tendrá la opción de igualar la mejor oferta.

¿Quiénes participaron de la reunión entre AUF y Tenfield?

La reunión se realizó entre la hora 10 y las 13.15 en el palco principal del Estadio Centenario y participaron ocho personas, seis por la AUF (el presidente Alonso, y los integrantes del comité ejecutivo Carlos Manta, Andrea Lanfranco y Sergio Pérez Lauro, y los dos abogados que asesoran a la Asociación en estos temas) y dos por Tenfield (Casal y Osvaldo Giménez).

Ignacio Alonso en la llegada para la reunión de la AUF y Tenfield Ignacio Alonso en la llegada para la reunión de la AUF y Tenfield Foto: Leonardo Carreño

El primer mensaje entre líneas que dejó la reunión fue que la AUF se sentó a conversar representado por dos dirigentes (de cuatro políticos que participaron en el encuentro) que representan a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que actualmente tienen mayoría en el fútbol profesional uruguayo.

Carlos Manta Foto: Leonardo Carreño

Manta integra el ejecutivo en la silla que Alonso le dio a las SAD tras las últimas elecciones, en el espacio que cedió Peñarol, y Pérez Lauro la semana pasada fue elegido por los clubes como representante del fútbol profesional.

Sergio Pérez Lauro Sergio Pérez Lauro en la llegada a la reunión Foto: Leonardo Carreño

También la AUF estuvo representada por dos asesores legales externos que atienden los temas de derechos de televisión.

Casal asistió con su mano derecha, Giménez y no tuvo representantes legales en el encuentro.

¿De qué se trató la charla entre AUF y Tenfield?

Alonso y Casal definieron el encuentro como positivo y como "una reunión de aproximación".

En la mesa plantearon temas conceptuales.

No hablaron de números ni de temas jurídicos, que son los puntos en donde están planteadas las grandes diferencias entre las partes.

Esto quiere decir que la AUF no puso en la mesa su aspiración, como planteó a los miembros de su congreso, de llegar a recibir US$ 65.000.000 (aspira a que le queden US$ 45.000.000 libres), ni Tenfield puso en la mesa una oferta de US$ 25.000.000 a US$ 30.000.000 que Casal planteó a un grupo de clubes, entre los que estaban Nacional y Peñarol, en una reunión que celebraron hace dos semanas.

Actualmente, según información divulgada por la AUF, Tenfield paga anualmente US$ 17.000.000 por los derechos de TV y un acuerdo especial que tiene que Nacional y Peñarol.

¿Cuándo se volverán a reunir AUF y Tenfield?

Según pudo conocer Referí, la negociación quedó abierta y seguirán conversando pero no acordaron ni dejaron prevista fecha para el próximo encuentro.

Quedó establecido que ambas partes siguen negociando pero si no acuerdan, la AUF podrá llamar a licitación.

¿Qué dijo Francisco Casal después de la reunión?

A la salida del encuentro, Casal respondió en una ronda de prensa.

“Fue una reunión muy buena tratando de que todos pensemos para el mismo lado”, dijo en su primera respuesta.

“El fútbol no es un patrimonio de alguien, el fútbol es el tema sociocultural más importante que tiene Uruguay, es lo que nos dios trascendencia en el mundo. Entonces, la mejor idea es la que tiene que tratar de sacar a flote este negocio”, señaló.

Paco Casal reunión con AUF Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Foto: Dante Fernández / FocoUy

El empresario señaló que “hay una transición” que quienes están en “la industria hace muchos años” conocen. “Y tenemos que tratar de ver entre todos cómo esto sale adelante”.

“El fútbol tiene tres prioridades. Primero la gente, el fútbol es de la gente, de los uruguayos. Después los jugadores, que yo me sigo sintiendo jugador y me voy a morir sintiéndome jugador. El fútbol ha sido mi único hobbie en la vida. Y tercero las Pymes, porque el fútbol es un generador de dinero para mucha gente que vive alrededor, entre otros todos ustedes (los periodistas) y muchísima gente más. Entonces es algo que hay que cuidarlo y se está tratando de ver cuál es el mejor camino”, expresó.

Consultado por si se puede llegar a acordar entre la AUF y Tenfield antes de pasar a la siguiente etapa de licitación en la que participen otras empresas, señaló: “Acá yo soy un resorte más del fútbol. Claro que se tiene que acordar, con Casal o sin Casal. Casal no es prioritario en esto, el fútbol es lo prioritario, las mejores idea son las prioritarias”.

Paco Casal reunión con AUF Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Foto: Dante Fernández / FocoUy

Luego, consultado por si tenía ganas de seguir en el negocio, indicó que “siempre tiene ganas”. Y recordó una anécdota: “Cuando terminé el preparatorio iba a hacer ingeniera, porque la Facultad de Ingeniería estaba al lado de la cancha de Defensor. Y si me recibía, que después me fui para España, le iba a decir a mi vieja: ‘Mamá, soy ingeniero pero mirá que voy a vivir del fútbol, soy el utilero de Defensor”.

Por último, cuando se despedía, le preguntaron por si Tenfield sigue en carrera por los derechos de TV y señaló: “No importa si sigue en carrera o si no, lo importante es que el fútbol esté”.

¿Qué dijo Ignacio Alonso después del encuentro?

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, calificó la reunión con la empresa Tenfield como "muy positiva" y destacó "el buen clima" del encuentro.

Además explicó que se trató de "una reunión de aproximación", y que la negociación sigue abierta.