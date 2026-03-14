Fórmula 1: Mercedes vuela y Kimi Antonelli hace historia al conseguir la pole position en China

El italiano Andrea Kimi Antonelli , piloto de Mercedes , se convirtió hoy en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en conseguir la pole position , batiendo el récord que estaba en manos del alemán Sebastian Vettel desde 2008 , y saldrá primero en China al aprovechar los problemas de su compañero, el británico George Russell .

A sus 19 años -por los 21 de Vettel-, el joven piloto cubrió los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un minuto, 32 segundos y 64 milésimas , aventajando por unas dos décimas (+0,222) a un Russell que venía dominando con puño de hierro en este inicio de temporada y que había ganado la carrera sprint horas antes, pero al que su monoplaza 'traicionó' en la fase clasificatoria final.

La ronda inicial (Q1) empezó marcada por problemas para pilotos como Lewis Hamilton (Ferrari), que se quejaba de 'latigazos' en frenadas a la entrada de la curva, aunque también con sorpresas por la parte positiva como el rendimiento de los Audi o del británico Oliver Bearman (Haas), quien ya había logrado entrar en puntos en la sprint.

Quienes empezaban con toda la tranquilidad del mundo eran los Mercedes: quizá conscientes de su superioridad , no salían hasta la mitad de la sesión, y lo hacían para ponerse directamente en cabeza... hasta que Leclerc dio un golpe sobre la mesa, demostrando de nuevo que los Ferrari vinieron a pelear este año.

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La parrilla de salida del Gran Premio de China

En la segunda fila de la parrilla estarán mañana los dos pilotos de Ferrari: Lewis Hamilton (3º) y el monegasco Charles Leclerc (4º).

En la tercera hilera figurarán los conductores de McLaren, el australiano Oscar Piastri (5º) y el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (6º), mientras que el francés Pierre Gasly (Alpine) saldrá 7º y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull, 8º) partirán desde la cuarta fila.

Los peores tiempos de la Q3 fueron para el galo Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas), por lo que arrancarán la carrera de mañana desde el quinto grupo.

Por detrás de ellos, los eliminados en la segunda ronda (Q2): el alemán Nico Hülkenberg (Audi, 11º), el argentino Franco Colapinto (Alpine, 12º), el francés Esteban Ocon (Haas, 13º), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 14º), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls, 15º) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi, 16º).

Y, por último, los pilotos que habían quedado excluidos en la primera fase de la clasificación (Q1): el español Carlos Sainz (Williams, 17º), el tailandés Alexander Albon (Williams, 18º), el español Fernando Alonso (Aston Martin, 19º), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac, 20º), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin, 21º) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac, 22º).

La cita de Shanghái es la segunda parada del campeonato mundial de la F1, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera sprint, la cual se celebró esta madrugada con victoria para George Russell.

La gran carrera se celebrará este domingo a partir de las 04:00 am de Uruguay, cuando está previsto que comiencen 56 vueltas al circuito chino para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Tras este fin de semana, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.