El Observador / Motor / FÓRMULA 1

George Russell se llevó una enorme victoria en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 que inició una nueva temporada

El argentino Franco Colapinto terminó en la posición 14 y el brasileño Bortoleto entró en los puntos

8 de marzo 2026 - 13:04hs
George Russell de Mercedes ganó el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 2026

FOTO: AFP

El británico George Russell venció este domingo en el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1, en un doblete del equipo Mercedes, que colocó en segundo lugar al italiano Kimi Antonelli.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien lideró la prueba en varios sectores, completó el podio en Melbourne, donde se pusieron por primera vez a prueba las revolucionarias nuevas reglas para los autos.

En las gradas, las decenas de miles de aficionados australianos sufrieron una enorme decepción antes siquiera de comenzar la prueba, cuando el ídolo local Oscar Piastri se accidentó en la vuelta de formación y quedó fuera de la competencia por los graves daños de su McLaren.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó una de sus características remontadas.

El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación y fue adelantando rivales hasta toparse con Norris.

El mexicano Sergio Pérez, de regreso a la competición, fue decimosexto en la carrera de debut de la escudería estadounidense Cadillac.

Audi, otro equipo debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.

Colapinto terminó en el puesto 14

El argentino Franco Colapinto (Alpine) escaló dos posiciones desde la salida hasta el decimocuarto lugar a pesar de que fue sancionado con una parada en el pit por una infracción en la salida.

"El ritmo hoy fue un poco mejor, en carrera estamos peleando un poco más. Me podía haber quedado tirado en la largada y por suerte terminamos la carrera. Fue una carrera muy larga y hay que laburar para mejorar", admitió el argentino.

El español Carlos Sainz (Williams) terminó en el decimoquinto lugar mientras su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) se contó entre los abundantes abandonos tras una gran salida.

La Fórmula 1 se traslada a China el próximo fin de semana antes de moverse a Japón. Las rondas cuatro y cinco están programadas para Baréin y Arabia Saudita, pero su celebración en esos países está en riesgo debido a la guerra en Medio Oriente.

Así quedó la clasificación de pilotos:

1. George Russell (GBR) 25 puntos
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 18
3. Charles Leclerc (MON) 15
4. Lewis Hamilton (GBR) 12
5. Lando Norris (GBR) 10
6. Max Verstappen (HOL) 8
7. Oliver Bearman (GBR) 6
8. Arvid Lindblad (GBR) 4
9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
10. Pierre Gasly (FRA) 1

AFP

Temas:

Fórmula 1 George Russell Gran Premio Australia Max Verstappen Franco Colapinto

