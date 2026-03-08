Jadson Viera hizo su primer ejercicio de autocrítica serio en Nacional: "No hemos encontrado el funcionamiento que queremos"

El entrenador de Nacional Jadson Viera se fue del Estadio Artigas de Las Piedras sin dar conferencia de prensa. Apenas habló un minuto con la transmisión oficial del partido que su equipo perdió 3-1 contra Juventud por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Desde que es entrenador de Nacional, Viera no se ha mostrado autocrítica en profundidad.

El año pasado, cuando tomó la conducción del equipo en lugar de Pablo Peirano en la recta final del Torneo Clausura, tenía la lógica excusa del escaso tiempo de trabajo al frente del club y de haber tomado un plantel que no formó.

Sin ganar partidos en tiempo reglamentario , Viera y Nacional fueron campeones uruguayos el año pasado en alargue, en el Gran Parque Central contra Peñarol -rival ostensiblemente diezmado por las lesiones - y con un toque de fortuna donde los palos le jugaron a favor en las dos finales.

Ahora con una pretemporada a cuestas, un armado de plantel donde él estuvo al frente, partidos amistosos que se jugaron cuando él quiso y seis encuentros oficiales jugados, llegó el momento de la autocrítica.

Nacional, que ya perdió la final de la Supercopa Uruguaya jugando un discreto clásico y nuevamente ante un Peñarol con bajas, tuvo un pobre arranque del Apertura.

El tricolor ya disputó 15 puntos y lleva ocho dejados por el camino.

Nacional le ganó 2-1 de visitante a Boston River en discreta presentación, empató de local con Racing en pobre partido, le ganó a Progreso 1-0 en partido donde el Gaucho fue perjudicado por una injusta expulsión, perdió de local el clásico contra Peñarol y ahora cayeron 3-1 contra los suplentes de Juventud.

"La verdad que no hemos encontrado el funcionamiento que queremos nosotros. La autocrítica obviamente que es fuerte. Con pocas llegadas nos hacen los goles. Como le dije a los jugadores: el principal responsable soy yo en todo esto. Seguiremos intentando buscar variantes, sistemas o lo que sea, que en la semana lo trabajamos mucho", dijo Viera a los micrófonos de AUFTV.

"Hay que vivir el momento. De repente no esperamos que sea tan pronto todo esto, pero tenemos que seguir trabajando y en definitiva me hago responsable. La crítica está, el momento no es el mejor. Tenemos que encontrar el mejor rendimiento de todos y en eso voy a seguir trabajando. Y acomodar algunas situaciones que nos están afectando", agregó.

"Tenemos que corregir un poco de cada cosa, sobre todo cuando no estamos encontrando lo que queremos. Tenemos que trabajar. Los jugadores se entregan todo, esa es la verdad. En la semana también. Me hago responsable, a trabajar, la crítica está y no estamos en nuestro mejor momento", concluyó.