El Observador / Motor / FÓRMULA 1

El motivo por el que el argentino Franco Colapinto preocupó a todos en las pruebas del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto no tuvo un buen viernes en las dos pruebas que se realizaron con su equipo Alpine

6 de marzo 2026 - 17:17hs
Franco Colapinto

Franco Colapinto

EFE

Tal como ocurrió en todas la enorme mayoría de las carreras en las que compitió en 2025, el piloto argentino Franco Colapinto no tuvo el debut que esperaba este viernes en lo que fueron las dos pruebas que se realizaron en el Gran Premio de Australia con el equipo Alpine.

Con su auto nuevo y sin que el equipo Aston Martin pudiera salir a pista por un problemas de desarrollo, tanto el argentino como su compañero de equipo, Pierre Gasly, apenas pudieron sacarle alguna ventaja a la debutante Cadillac.

Para colmo, el argentino encendió las luces de preocupación por un problema en la vista.

Lo que sucedió con Colapinto

La segunda práctica del Gran Premio de Australia que se corrió a las 2 de la madrugada uruguaya de este viernes, no tuvo demasiados cambios con relación a la primera para Franco Colapinto.

En la inicial, terminó en el puesto 16 con su Alpine.

Ni bien descendió de su bólido, Colapinto fue asistido por un auxiliar de la escudería durante la caminata rumbo a las oficinas de trabajo de su equipo.

Se colocó gotas en los ojos y se trasladó con cierta molestia por ese inconveniente.

Alpine dio a conocer un informe de prensa y allí explicó: "¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres! Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación".

"Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. En el momento el hielo seco no se derrite, te queda adentro. Es todo químico. Te quema, me quemó una parte. Ahora estoy bien, veo mejor que antes de a poquito. Así que tranquilo para mañana (este sábado cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera)", añadió.

Franco Colapinto Aston Martin Fórmula 1

