Formula 1 | GP de Australia: ¿Qué le pasó Franco Colapinto en el ojo?

El desarrollo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 dejó una escena un tanto particular para el piloto argentino Franco Colapinto : una molestia en el ojo llamó la atención por las dificultadades que le ocasionó.

El registro que rápidamente se viralizó en redes sociales encendió las alarmas sobre el deportista perteneciente a la escudería francesa Alpine de cara a la tercera salida de entrenamiento pautada para este viernes desde las 22 horas (hora de Uruguay), la jornada de Clasifiación del sábado 7 y la Carrera Central del domingo 8.

En diálogo con Cadena 3, Franco Colapinto explicó que su ojo derecho fue alcanzado por hielo y residuos, lo que le imposibilitaron contar con una plena visión, aunque aclaró que "no fue demasiado grave".

“Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”, precisó el piloto de Alpine .

Más allá del incidente, la jornada del argentino tampoco fue sencilla en lo deportivo: protagonizó un tenso momento cuando se cruzó con Lewis Hamilton en la recta principal. El joven oriundo de Pilar circulaba muy lento y el siete veces campeón del mundo debió esquivarlo con un volantazo para evitar un posible accidente.

¿Cómo terminó Franco Colapinto la Práctica Libre 2 del GP de Australia de la Fórmula 1?

Franco Colapinto completó 26 giros, sufrió un leve despiste en la segunda tanda y terminó 18°.

Resultados Práctica Libre 2 GP de Australia Resultados de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El argentino se posicionó detrás de su compañero de escudería Pierre Gasly, quien finalizó 16°.

“Debut en la F1 para Fran Colapinto en Albert Park. Es hora de seguir esforzándonos”, destacó el equipo de Alpine en redes sociales.

Horarios del GP de Australia de la Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 3: 22:30 (Argentina / Uruguay) / 12:30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00 (Argentina / Uruguay) / 16:00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1:00 (Argentina / Uruguay) / 15.00 (Australia)