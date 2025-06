Ignacio Alonso sobre los derechos de TV: "Nos interesa tener una negociación sana, que termine en un intercambio y en una fórmula que pueda servir para acordar"

¿Cuál era el tono de la reunión AUF-Tenfield programada para esta tarde, que fue cancelada?

Íbamos a seguir conversando sobre los asuntos de la negociación. Esa era la idea. No se ha suspendido definitivamente, simplemente se ha reprogramado.

Tras la primera reunión planteaste que estaban en un proceso de aproximación, ¿en este encuentro iban a hablar de números de un nuevo contrato?

Seguramente íbamos a seguir hablando de mercado. No quiere decir eso que íbamos a terminar hablando de números concretos. Esto, sin entrar en el detalle de las negociaciones, involucra mercado, involucra formas, una propuesta económica, participación, y también involucra una cantidad de asuntos que tienen que ser conversados internamente. Lo importante para nosotros es que se están dando las negociaciones de forma positiva. Hemos conversado internamente con representantes de la empresa dentro del tiempo que ha transcurrido de la primera reunión hasta ahora.

¿Siguieron hablando tras el encuentro del 4 de junio?

Sí, para concretar esta segunda reunión. Así que estamos tranquilos. Y creo que el fallo del TAS de la jornada de hoy nos avala en nuestras pretensiones y en el camino que definimos.

El viernes, un grupo de siete clubes hicieron un pedido para convocar al Consejo de Fútbol Profesional para considerar una propuesta de Tenfield para renovar el contrato por los derechos de TV, ¿ qué lugar tiene este planteamiento y cómo seguirá?

Tiene un lugar importante y ahora lo vamos a estudiar a la luz también de este fallo que salió porque había habido otro escrito presentado por los clubes hace 15 días respecto al tema del Consejo de Fútbol Profesional. Nosotros estamos súper abiertos a realizar el consejo del fútbol profesional para tratar el tema. Así que lo trataremos con la relevancia que merece una carta como la que recibimos y el tema que tenemos por delante, así que vamos a ir en buen tono para que esto termine bien.

¿Negociar los derechos de TV es un tema del comité ejecutivo de la AUF o del Consejo de Fútbol Profesional?

La negociación es claramente del Ejecutivo, porque naturalmente nosotros nos nutrimos con la realidad de los clubes profesionales. La decisión final es de los clubes profesionales en el Consejo de Fútbol Profesional cuando se trata de sus activos. Entonces, ahí tenemos el ámbito de los dos organismos, el organismo ejecutivo, que desarrolla tareas ejecutivas, y el organismo legislativo, que es finalmente el que aprueba o rechaza las propuestas que se tiran arriba de los órdenes del día cuando se establecen, así que hay mucho para trabajar en conjunto. Nosotros estamos súper abiertos y vamos a seguir así.

¿Al presidente de la AUF le inquieta saber cuál es la propuesta económica de Tenfield para renovar los derechos de TV?

No, a nosotros nos interesa mucho tener una negociación sana que termine en un intercambio y en una fórmula de un lado o del otro, y que pueda servir para acordar. Si llegamos a ese acuerdo creo que va a ser muy bueno para el fútbol uruguayo, y si no llegamos va a estar por razones que una parte y otra entiendan. Los números que nosotros tenemos en la cabeza muy claramente son los números de mercado, las proyecciones, los desafíos, las realidades cambiantes, ellos tienen también una posición. Es claro acá que estamos frente a un negocio y cada uno juega su rol en la defensa de sus intereses.

"Es lógico que la parte compradora tenga, o plasme en la mesa de negociación, una visión distinta que la parte vendedora, que además tiene que considerar un 360° también de organización. Y eso va a ser una tónica que por lo menos a la opinión pública le va a llegar. Alguien va a pugnar por pagar menos y otra parte va a pugnar por obtener más. Eso es natural. Lo importante es que se negocie bajo los carriles que están previstos en el contrato vigente, y lo otro importante también es que se negocie de buena fe y que la parte del fútbol que es la que nos toca representar a nosotros tenga las herramientas de información y de negociación más fuertes para sacar lo máximo. Eso es lo que a nosotros nos ha obsesionado desde el día uno, porque la historia del fútbol uruguayo está marcada por posiciones negociadoras muy débiles, basadas en el desconocimiento, en el estudio nulo o muy básico y en la necesidad, en manejarse en momentos de necesidad y muy lejanos a las finalizaciones de los contratos. Por lo tanto, siempre se ha negociado en la peor de las posiciones. Hoy estamos negociando, no te digo en la mejor de las posiciones, porque hay una cláusula de igualación y sabemos que eso influye a la hora del estímulo a la concurrencia de actores al mercado, pero en una posición muy fuerte desde el punto de vista del momento, desde el punto de vista de la acumulación de conocimiento y de la acumulación de fortalezas económicas, en algunos casos, en muchos clubes que son distintas a las que había en su tiempo, y en un entorno tecnológico que le favorece mucho al tenedor de derecho alrededor del mundo, eso es fundamental, es un proceso que no es aislado lo que pasa en Uruguay así que estoy contento con lo que hemos logrado hasta ahora. Es parte de lo que buscábamos y estamos donde queríamos estar".

En seis días te encontraste dos veces con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en una cena después del partido ante Venezuela por las Eliminatorias, y ayer en el estadio de Huracán Buceo, en el Parque de Huracán.

Nos reunimos por primera vez con el presidente en el partido de la clasificatoria Uruguay-Argentina (en marzo), donde conversamos sobre el tema del Mundial del 2030, que es el principal asunto que tiene el fútbol uruguayo como tema país. Creo que el presidente honra lo que ha sido la tradición de los últimos años en Uruguay, lo que han sido los gobiernos de Tabaré Vázquez, en el año 2005, luego de Mujica, el gobierno de Tabare Vázquez, 2015-2020, el de Lacalle Pou 2020-2025, y el presidente Orsi continúa con esa posición de encabezar las filas del Uruguay en esta hermosa aventura que es el Mundial de 2030. Conversamos mucho el otro día, en el partido con Venezuela, en el Estadio Centenario otra vez. Se estableció volver al armado de la gobernanza que teníamos hasta el año 2024, hasta que las elecciones cambiaron la agenda de los actores políticos y fundamentalmente ahora hay que ponerle el pienso al Estadio Centenario, que es el gran desafío que tenemos como centro de nuestras actividades, de la actividad Mundial, de la actividad de la AUF, porque es su estadio y de la actividad de la ciudad con el intendente Bergara que va a estar en los cinco años principales, porque va a ser intendente del año 2030, de la inauguración del Mundial, y ahí tenemos que encontrar el mejor proyecto y la mejor estructuración. La verdad que ha sido muy bueno esta coincidencia que hemos tenido en los últimos meses con Orsi. Nos encontramos también ayer en el estadio de Huracán Buceo y la verdad que eso demuestra que es un hombre futbolero, no solamente en el gusto, sino también en el conocimiento. Eso nos gusta mucho, tener un presidente de la República que sepa tanto de fútbol.

¿La AUF ya tiene fecha de cierre del Estadio Centenario para comenzar las obras para el Mundial 2030?

No, todavía no, pero nuestra aspiración es el segundo semestre del año 2026.