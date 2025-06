"La gente de Nacional me la ha hecho sentir": lo que dijo Sebastián Sosa antes de volver al Gran Parque Central y por qué toma con "cautela" los rumores de un regreso a Peñarol

“No lo escuché porque estábamos entrenando, mi viejo sí, me comentó lo que dijo y me llena de satisfacción, me da orgullo”, señaló este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Cada vez que surge algo y aparece mi nombre en carpeta, me llena de orgullo. Y que sea lo que Dios quiera”, agregó. “Uno está contento acá en Juventud, tratando de responder y haciendo las cosas bien. A partir de esta buena campaña de Juventud se abren oportunidades”, sostuvo.

El golero dijo que no tiene una cláusula de salida especial por si le llega alguna oferta. “No, cláusula como tal, pero con las buenas relaciones que hay con la gente de Juventud, no solo la posibilidad concreta de Peñarol son las que uno pude llegar a dialogar, sino que para cualquier tipo de situación es conversable y accesible la posibilidad de poder salir. De eso no habría problema”.

Sobre la posibilidad de ejecutar esa salida en caso de que los carboneros avancen por él, señaló que su deseo es sabido por su entorno. “Es algo y el anhelo que tengo yo, que tiene la familia. El que me conoce lo sabe perfectamente y la gente de Juventud sabe también los deseos que tiene uno”, comentó. “Estoy seguro que no habrá impedimento”.

Sosa señaló que en este período de pases no tuvo contactos con Diego Aguirre, DT de Peñarol, ni con el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, con quienes sí habló tiempo atrás. “No, últimamente no. En oportunidades anteriores sí, charlas con Diego como con Nacho Ruglio en otros períodos de pases, pero en este período de pases no”.

1710851888207.webp El arquero Sebastián Sosa entrando a los tribunales de Tucumán en una de las audiencias por la acusación de abuso sexual de una joven periodista

El arquero destacó que subió su nivel al regresar al fútbol uruguayo. “Mejoré ampliamente”, expresó.

“Fue un año bastante complicado el anterior, fue difícil, me tocó irme a Mendoza y bajar una categoría jugar en la B en Argentina”, agregó. “Fue difícil, sobre todo lidiar con todo lo que me tocó vivir en lo personal”, explicó Sosa, quien tuvo un caso judicial en argentina por la denuncia de abuso sexual de jugadores de Vélez Sarsfield a una periodista.

“No estaba a la altura de lo que uno pretendía”, reconoció. “Juventud me vino muy bien y volver al fútbol uruguayo después de tanto timpo, y lo difícil que es jugar acá. Me sentí bien desde el primer momento y estando cercano al nivel que uno pretende”.

Sebastián Sosa: “Me quedé tres veces en la puerta de llegar a Peñarol”

Consultado por si sentía que tenía más chances de llegar a Peñarol tras la caída del pase de Muslera, señaló que se toma con “cautela” ese tema.

“Son sensaciones raras porque ya me quedé tres veces en la puerta de llegar a Peñarol. Así que decís, ‘ta, ya fue’. Así que sea lo que Dios quiera”, dijo. “Más allá del deseo y las ganas que uno tenga. Las ganas y el deseo siempre van a estar. Pero como me pasó tres veces lo mismo, no dan para ilusionarse o generarse las expectativas que uno se genero en veces anteriores. Si es, es, y si no será una lástima”.

“Como que en esta ocasión vi que se cayó lo del Nando, que parecía que ya estaba, y se abre, comienzan a comentar, me llegan notificaciones a cada rato de que puedo volver a Peñarol”, agregó. “En esta ocasión uno trata de tener cautela porque ya fueron tres veces que quede en la puerta de entrada a Peñarol, así que tranquilo y que sea lo que tenga que ser”.

whatsapp-image-2022-06-11-at-6-46-41-pm-jpeg..webp Sebastián Sosa el día de su debut en la selección Leonardo Carreño

De todas formas, reconoció que “la ilusión siempre va estar”. “Porque todos saben que soy hincha de Peñarol, formado en Peñarol, y la familia de Peñarol. Para mí sería un orgullo enrome. Principalmente porque uno se siente bien”.

“Sé que estoy a la altura de poder llegar a Peñarol y asumir la responsabilidad”, dijo el golero de Peñarol en la recordada Copa Libertadores 2011

“Lo que sí me pasó tres veces de sentirme que estaba entrenando en Los Aromos”, reiteró. “Entonces por ahí no es la euforia de otras veces que sentí que ya estaba hecho”.

“La gente de Nacional me la ha hecho sentir”, dijo Sebastián Sosa

Sebastián Sosa también habló de cómo se imagina la vuelta al Gran Parque Central para el partido de este miércoles a las 20:30 por el Torneo Intermedio.

“La gente de Nacional me la ha hecho sentir”, dijo. “El último partido que Nacional perdió, previo a esta seguidilla, fue con Juventud, con nosotros ahí en el Parque, y mañana toca, ojalá que podamos repetir”,

sebastian-sosa.jpg Sebastián Sosa X / Sport 890

“La gente de Nacional me la ha hecho sentir, pero, lo dije, con mucho respeto y eso lo destaqué en su momento”, agregó. “Porque hay cosas dentro del folclore del fútbol y uno sabe a lo que se juega, y cada vez que me ha tocado ir al Parque Central me lo han hecho sentir pero con el debido respeto y los límites normales”.

Sobre el duelo ante los tricolores, dijo: “Es un partido especial, siempre jugar contra los grandes para los equipos chicos es especial”.

También admitió que no le preocupa tanto lo que pase en las tribunas. “No me detengo en perder energía en lo que pueda suceder afuera”, comentó. “Uno está tan enfocado que puede llegar a percibir el 10 o 20% de las coas que te gritan o sucede. Se pierde mucho el foco de lo que te gritan de afuera”.