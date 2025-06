La mirada de ARU sobre la millonaria inversión de un grupo indio en un frigorífico y la insistencia de Minerva

“Hay cosas que no informaron, es algo raro , no han dicho toda la verdad”, expresó Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay ( ARU ) , sobre la inversión de la empresa india Allana Group , que adquirió el frigorífico Colonia, ubicado en Tarariras .

Tras admitir que “era algo esperado” y que es “un nuevo paso dentro de una misma estrategia”, Ferber señaló a El Observador que “lo único novedoso es que se le asignó un precio a ese frigorífico” , aludiendo al monto difundido: US$ 48 millones .

Minerva: expandiéndose desde 2011

Minerva desembarcó en Uruguay en 2011 con la compra del frigorífico PUL (Cerro Largo), en 2014 sumó el frigorífico Carrasco, en 2017 se hizo del frigorífico Canelones y en 2023 adquirió el frigorífico BPU (Durazno).

Posteriormente, casi de inmediato, avanzó para sumar tres de las cuatro plantas locales de Marfrig (que no se desprende de la que posee en Tacuarembó), las de Colonia, San José y Salto, en una inversión estimada en US$ 120 millones a US$ 130 millones.

Se trata de una operativa que es parte de una acción global de Minerva que consideró invertir unos US$ 1.500 millones en 16 complejos frigoríficos de Marfrig en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; la mayoría de las operaciones cristalizaron, no aún las de Uruguay.

La decisión de la Coprodec

Que Minerva sea dueña de siete plantas fue considerado, tras varios meses de análisis y consultas a todos los actores directa e indirectamente involucrados, como inadecuado por la Coprodec y el MEF lo avaló cuando en diciembre de 2024 sentenció que la solicitud de compra encuadra en las prohibiciones dispuestas en la ley de defensa de la libre competencia en el comercio.

Así dicha Secretaría de Estado confirmó la decisión de la Coprodec, adoptada el 20 de mayo y confirmada (tras un pedido de revisión formulado por las empresas Minerva y Marfrig) el 25 de octubre de ese mismo año.

Minerva no cede e insiste

Este año, el martes 11 de febrero, Minerva volvió a la carga con una nueva estrategia: mantener la compra de las plantas de Inaler (San José) y La Caballada (Salto), transferiendo la de Colonia al grupo indio Allana, con el propósito de eludir los argumentos de la Coprodec.

Considerando que establece un escenario de concentración de la faena vacuna riesgoso para los productores dada la posibilidad de manejar los precios, en la ARU entienden que la inversión de Allana es una estrategia para a la larga Minerva concrete su anhelo inicial.

Ferber, sobre la compra de Allana de la planta de Colonia, añadió que “quedó asignado un valor muy grande, alcanza con compararlo con otras inversiones en el país (por BPU se invirtió US$ 40 millones), eso nos genera muchas dudas, ¿cuál termina siendo la función de Allana, para qué entrar cuando hay una situación negativa para los productores?, ni siquiera termina siendo un buen negocio la compra, da la sensación de que no se dice todo”.

Cambio de Mando ARU 2025 Rafael Ferber, cuando asumió la presidencia de la ARU el lunes 6 de abril de 2025. Foto: Leonardo Carreño

ARU y Allana cara a cara

Recordó que hace un mes hubo una reunión entre la gremial y uno de los hijos del dueño de Allana: “Nos juntamos, explicamos nuestro punto de vista, les dijimos que habíamos hecho un estudio de la empresa y sabíamos de su seriedad y que en otra situación, en otro momento, iban a ser muy bien recibidos, pero tal como ahora estaban viniendo no, porque es poco clara la relación Minerva-Allana, no queda claro si vienen realmente a competir que es lo que está correcto”.

Sobre el riesgo de concentración de la faena en un grupo, Ferber destacó que “tenemos acá cuatro grupos fuertes, explican arriba del 70% de la faena, debemos hacer todos los esfuerzos para que compitan en igualdad de condiciones. ¿Nos gustaría que fueran más grupos? Sí, claramente, pero hoy tenemos esto y lo que debemos cuidar es una competencia en igualdad”.

Con relación a Allana, afirmó: “Si más adelante entra en un negocio comprando una planta, para competir, será algo positivo, pero tal como está planteado no parece que sea así”.

Es por eso, remarcó, que “tenemos una posición firme de rechazo a este negocio”.

Ferber destacó que han existido diálogos por todo esto con autoridades del gobierno (en la actual administración como en la anterior) y que hay consultas constantes a la Coprodec, “un organismo sobre el cual tenemos la mejor impresión, es la verdad, sabemos del trabajo serio y responsable que llevan adelante”.

Por último, definió como “algo más que una contradicción” que al mismo tiempo Minerva procura expandirse en Uruguay y concentrar más faena y en Brasil esa misma empresa presentó un recurso al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) objetando términos de fusión entre Marfrig y BRF, “algo que marca obviamente que hay una relación muy tensa entre Marfrig y Minerva”.