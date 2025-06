Las Cimarronas sufrieron un agónico empate con Polonia en la Nations Cup 2 e irán por el primer lugar del grupo ante Malasia

Pilar Oliveros fue la única uruguaya que vio tarjeta verde.

El entrenador Rolando Rivero volvió a utilizar a todas las jugadoras de campo pero hizo un solo cambio con respecto al debut: atajó María Eugenia Montans y se quedó en el banco Victoria Bate.

Con este empate, Uruguay y Polonia quedaron igualados en el primer lugar del grupo con 4 puntos y la misma diferencia de goles (+2).

En el debut, las celestes le ganaron 2-0 a Sudáfrica mientras que las polacas hicieron lo propio con Malasia.

Este jueves, a la hora 11.00, Uruguay cerrará su participación en el grupo enfrentando justamente a Malasia.

Malasia perdió este martes 3-1 con Sudáfrica lo que las deja con chances de pelearle a Polonia un lugar en semifinales (clasifican las dos primeras).

El campeón del evento clasificará a la Nations Cup 1, segundo torneo de jerarquía a nivel mundial, bianual, detrás de la ProLeague.

El análisis de Rolando Rivero del empate de Las Cimarronas

"No tuvimos tanto el control de la bocha, pero sí fuimos más profundos nosotros, tuvimos más llegadas, más llegadas al área, que fueron alrededor de 20, pero no pudimos concretarlo ni cerrar el partido. No estuvimos finos. Si hubiéramos estado finos como ayer se cerraba el partido y ellos con pocas penetraciones y jugadas aisladas nos llegaron al gol", dijo Rivero a Referí.

"Faltó cerrar algo de todo lo que provocamos porque tuvimos 10 córners cortos a favor, pero se nos escapó al final", agregó.