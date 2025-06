Náutico imparable, Carrasco Polo escolta y Biguá revelación: el balance de la primera rueda del Uruguayo de hockey sobre césped

Lo que alteró el calendario no fue solo la suspensión por mal tiempo de la novena fecha sino que la selección mayor se fue a jugar una gira a Buenos Aires y que la selección sub 21 disputó un Cuatro Naciones en Rosario .

Los goles del equipo de Martín Ocampo fueron de Agustina Taborda en dos oportunidades, Chiara Curcio, Jimena García, María Eugenia Rodriguez, Manuela Vidal, Agustina Díaz, Lupe Curutchague y Cecilia León.

La Marea Roja venía de ganarle 5-0 el jueves pasado a Biguá con goles de Chiara Curcio y Manuela Vidal en dos oportunidades cada una y Jime García.

Náutico suma 10 triunfos en 10 partidos y la imponente cifra de 38 goles a favor.

Carrasco Polo al acecho

20250315 Carrasco Polo primer partido oficial en su cancha de agua hockey sobre césped Carrasco Polo

Carrasco Polo se puso al día la semana pasada con dos triunfos en dos días.

El martes le ganó 2-1 a Old Sampa con goles de Sol Amadeo y Matilde Kliche.

El jueves venció en el adelanto de la segunda fecha de la segunda rueda a Seminario con anotaciones de Amadeo y Teresa Viana.

Viana volvió el sábado pasado tras cerrar la temporada con KHC Dragons en Bélgica donde se consagró como la máxima goleadora.

De todos modos, Polo está a seis puntos de Náutico con un partido más jugado.

Biguá, la gran revelación

20250308 Biguá Campeonato Uruguayo de Hockey sobre césped con Agustina Albertario Biguá

En Biguá, Ignacio Costas, uno de los asistentes técnico de Las Cimarroncitas, cerró su ciclo de entrenador en jefe y le entrega el mando a Soledad Villar que viene de integrar el cuerpo técnico del Dragons en Bélgica. Costas será uno de sus ayudantes.

El sábado las de Villa Biarritz golearon 4-0 a Old Sampa recuperándose de la goleada sufrida contra el arrasador Náutico.

Los goles fueron de Delfina Alles, Agustina Guerrero, Natalia Díaz y Chiara Appennino.

"Hicimos 21 puntos en 10 partidos, cerramos la primera rueda terceros, solo perdimos con los dos primeros del Campeonato, somos uno de los equipos más goleadores y recibimos pocos goles. La verdad que fue un arranque de año muy exitoso para el club y estamos todos muy contentos y con ganas de seguir superándonos en la segunda rueda", expresó Costas a Referí.

Volvió Manu y se recuperó Yacht

Con el regreso de Manuela Vilar del Valle desde Bélgica, Yacht logró el sábado el mejor resultado de su año al vencer a las campeonas de Old Girls por 3-2 con anotaciones de Alexandra Melhem, Vilar del Valle y la histórica Verónica Dupont contra un tanto de Justina Arregui y Paula Pérez.

El equipo de Anastasia Olave venía de empatarle 2-2 a Carrasco Polo con el que perdió por penales, en un partido donde ya había entrado en fase de levante.

Victoria Bate, la muralla de Old Christians

En el otro partido del sábado, Old Christians y Old Ivy empataron 0-0 pero las azules ganaron 1-0 en el shoot out con una solitaria anotación de Milagros "Pinky" Seigal.

Victoria Bate se agigantó en la definición mientras que Chiara Giampietro también se destacó en el arco de Ivy.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Bonus Goles a favor En contra Náutico 30 10 10 0 0 0 38 7 Carrasco Polo 25 10 7 2 1 2 22 6 Biguá 21 10 5 3 2 3 23 11 Woodlands 16 9 5 1 3 0 13 9 Old Christians 16 9 4 3 2 1 11 7 Old Girls 13 9 4 1 4 0 25 11 Old Sampa 8 10 2 1 7 1 9 28 Yacht 7 10 2 1 7 0 12 23 Seminario 6 11 2 0 9 0 9 47 Old Ivy 5 10 1 2 7 0 15 28

Tabla de goleadoras