¿Peñarol "durmió la siesta" por Fernando Muslera? "Ojalá venga con nosotros", dijo Ignacio Ruglio sobre el arquero que llegó a Uruguay y suena para Estudiantes de La Plata

“Ojalá venga con nosotros, si no viene, no hay nada malo, eligió otro lugar. No se carguen a Peñarol para decir que eligió otro lugar”, dijo este jueves Ruglio a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Peñarol ha actuado de forma perfecta”, destacó sobre la negociación que ha realizado el club por intermedio de los directivos Fernando Jacobo y Fernando Solomita, a quienes felicitó por su gestión.

El presidente carbonero señaló que habla “todos los días” con el golero y que desde el club se hizo “100%” lo que se pidió desde el entorno del jugador en el plano económico.

“Es una muy buena oferta y fue la que pidieron”, señaló. Consultado por si el pase puede caerse por un tema de dinero, dijo que “no”. “Ni plata ni trato”, dijo.

Ruglio destacó que desde hace dos años comenzó la gestión por Muslera y recordó que dijo: “Esto no está cerrado, porque conozco el mundo del fútbol”.

“Desde Peñarol se ha hecho todo lo que se ha dicho”, comentó.

Consultado por qué no había cerrado personalmente él la negociación con Muslera, tras hablar con el golero desde hace dos años, Ruglio aclaró: “Yo negocié también, pero hay una Comisión de Pases y Contrataciones a la que hay que respetar”.

También se refirió a la oferta de Estudiantes de La Plata y dijo que es pública en portales que informan sobre dicho club. En medios argentinos se indicó que el equipo de Juan Sebastián Verón le ofreció al golero un contrato de 18 meses y con números que son mejores que los que presentó Peñarol.

¿Peñarol "durmió la siesta" con Muslera?

“Yo las cosas las veo venir de antes porque estás mucho tiempo en esto” señaló Ruglio, quien dijo que lo molestó el comentario de que Peñarol “durmió la siesta” en la negociación por Muslera.

“No me gusta cuando ayer escucho, y sale desde el ambiente del jugador, que no fue el jugador porque me encargué especialmente de aclararlo con él (…) cuando decís Peñarol está durmiendo la siesta, después tenés 500 mensajes que te dicen ‘bo, están durmiendo la siesta’”, expresó.

"Si Fernando Muslera no viene, no quiero que se le cargue a Peñarol. Peñarol le dio la oferta económica que pidió, Peñarol se tragó que le cambiaran condiciones y siguió. Quiero dejar bien claro: Peñarol le ofreció todo lo que pidió. Ojalá venga con nosotros".

Ruglio señaló que su relación con Muslera es “muy buena”. “Es fútbol, no son amores, él puede elegir ir a otro lado. No hay nada malo, yo con los años me he acostumbrado y eso le va sacando el drama a la situación”, señaló.

“Lo único que me interesa es dejar bien claro, porque tengo que defender a los míos y más cuando actuaron como se debe actuar, es que desde Peñarol se hicieron todas las cosas como nos pidieron que se hicieran. Después, si el fútbol te lleva a otros lugares, tan amigos como siempre”, agregó

“Simplemente tengamos las agallas de reconocer, de decir ‘salió algo que sirvió más a todas las partes y decidimos ir a otro lado’. Y en so no hay nada de malo”, expresó.