"Una de las prioridades del gobierno": Paseyro analiza propuestas para facilitar acceso a vivienda a poblaciones vulnerables

Spinetti expresó que el acceso a una vivienda digna por parte de estos colectivos ha sido un debe en la gestión anterior . “Aumentó la población en situación de calle y esto tiene que ver con el no acceso a soluciones habitacionales de poblaciones vulneradas. En la calle vemos personas pobres, afrodescendientes, trans, exprivadas de libertad. No hubo un trabajo suficiente, y ese es el camino que queremos tomar ahora en conjunto con el Ministerio” , señaló.

Asimismo, se mencionó un futuro proyecto enfocado en trabajadoras sexuales adultas mayores, que aún está en desarrollo. En todos los casos, la secretaria dejó en claro que las personas beneficiarias no buscan vivienda gratuita, sino generar algunos convenios para poder contar con garantías de alquiler y que los pagos sean de acuerdo a sus ingresos. “Las personas quieren pagar una cuota. No tienen problema, pero que sea una cuota acorde a lo que ganan. Si alguien cobra 18 mil pesos, no puede pagar 15 mil de alquiler. Pero están dispuestas a aportar”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Vivienda valoró positivamente los planteos expuestos durante la reunión y aseguró que desde el Ministerio buscarán avanzar en soluciones para estas poblaciones. “Una de las prioridades del gobierno es la atención a la población vulnerable, así que nos comprometimos a tomar en cuenta estas líneas de trabajo para poder implementar y poder trabajar sobre una solución para esta población”, indicó Paseyro.