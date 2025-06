Fernando Muslera llegó a Maldonado y se mostró muy frío con su posible llegada a Peñarol con una frase contundente que cayó mal en el club

En la segunda pregunta le consultaron por las chances de llegar a Peñarol y Muslera se mostró muy frío: "Se ha hablado mucho, para ser sincero y honesto, sé que vinieron tarde hasta acá en busca de una respuesta, no hay nada concreto. Yo hace un buen tiempo que tengo un grupo de personas armado que me acompañan, que son mis socios en Bella Italia, mi equipo, y ellos se han encargado de todo lo que ha sido Uruguay, Argentina, Brasil por oportunidades que puedan salir y en estos días nos juntaremos para hablar de cómo está la situación".

"Me gustaría venir cerca del país y en eso estamos, en estos días veremos cómo está planteado todo para empezar a tomar decisiones", agregó.

Sobre la chance de jugar en Estudiantes de La Plata, el otro equipo que presentó una oferta concreta por contratarlo, Muslera respondió: "No tengo idea, lo que sé, lo sé por prensa, veré con el pasar de las horas".

Fue después de esa nota que Ignacio Ruglio salió a los medios a hablar de un tema sobre el que no se había pronunciado, ya que hasta ahora el único dirigente que reveló que hubo un interés por Muslera había sido Edgardo Novick.

Al romper el silencio, Ruglio informó que hace dos años viene negociando la llegada de Muslera, que delegó el tema específico de las condiciones a través de dos integrantes de la Comisión de Pases y Contrataciones que son Marcelo Solomita y Fernando Jacobo, y además dio claros detalles dando a entender que se avanzó mucho por su contratación.

"Si Fernando Muslera no viene, no quiero que se le cargue a Peñarol. Peñarol le dio la oferta económica que pidió, Peñarol se tragó que le cambiaran condiciones y siguió. Quiero dejar bien claro: Peñarol le ofreció todo lo que pidió. Ojalá venga con nosotros", afirmó dejando muy en claro cómo procedió el club y al mismo tiempo dando a entender que el golero, con sus declaraciones al llegar a Uruguay, faltó a la verdad cuando dijo que "no hay nada concreto".