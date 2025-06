Ignacio Ruglio confirmó que Peñarol se metió en la puja por Maxi Gómez, el delantero de Defensor Sporting que quiere Nacional y también Diego Aguirre

Así lo confirmó el presidente carbonero, Ignacio Ruglio, este jueves, luego de haber señalado hace unos días que el atacante no estaba en los planes del club luego de que no hubiera respondido los mensajes en el anterior período de pases.

Ante la mención de lo que había dicho hace unos días, de que el delantero no interesaba a Peñarol, Ruglio lo admitió y dijo: “A veces es Antón pirulero, cada cual que atienda su juego. A veces salís, a veces entrás (…) Es parte de lo que nos toca a nosotros en la diaria”.

Consultado por si Aguirre lo considera a Maxi Gómez, señaló que tienen diálogo fluido con el DT.

“Siempre digo lo mismo, el 100% de las cosas que hago yo y el 100% de las cosas que hace de Diego (Aguirre), hablamos más que los novios al mes, así hablamos a diario y más en período de pases. Hay cero chance que Diego no esté al tanto de lo que yo haga y yo de lo que él hace”, comentó. “Sabemos que los dos tenemos que cantarnos el 100% de la verdad el uno al otro”.

Ruglio fue irónico cuando le mencionaron si el interés de Peñarol no era también para elevar la cotización del delantero y complicar su llegada a Nacional. “No, ni loco, nunca pasó eso en el fútbol ni va a pasar”, dijo.

20250518 Maximiliano Gómez Nacional, Defensor Sporting, Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Maximiliano Gómez Foto: Leonardo Carreño

“Obviamente es un jugador que interesa, ya de hecho, todos saben porque su círculo se encargó de ventilarlo, de que Diego le había escrito un mensaje, no hay nada nuevo. Es un jugador que volvió a ponerse (en forma) otra vez jugando y es el gran activo que tiene Defensor, y que de alguna manera los hace enojar, en decir “tuviste un tiempo en que no conseguías y nosotros te dimos y ahora no hay nada para nosotros’”, sostuvo.

“Yo en eso lo entiendo perfectamente al presidente Franzini, me fue muy claro, me dijo que tenía que arreglar sus números en el club y que sentían que habían sido el trampolín para que volviera a estar en el ruedo Maxi, y lo entendí perfectamente lo que me dijo”, señaló. “En las próximas horas se verá”.

Las diferencias que marcó Ruglio con la negociación de Nacional por Maxi Gómez

El presidente de Peñarol señaló que aún no habló con Maxi Gómez y no tiene conocimiento de si quiere jugar en los aurinegros. “No lo sé”, dijo.

También explicó que primero prefirió hablar con el presidente de Defensor Sporting, marcando diferencias con lo que hizo Nacional, que tuvo un contacto con el entorno del jugador.

“Los caminos, se lo comenté a Diego, era primero hablar con el presidente de Defensor”.

20241201 Ignacio Ruglio. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (3).JPG Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

“A mí me molestarían las mismas cosas”, comentó. “Es decir, si estuviste dos o tres meses en la vuelta, y nadie te llamaba al teléfono, y después ellos te abrieron las puertas, por lo que tengo entendido el contrato es claro con solo cláusula para el exterior y no para acá, y luego te quieren arrear con el poncho. Hay un momento en que tenés que pararte firme en tu club y decir las condiciones no las ponen los jugadores. De hecho se lo decía ayer a Franzini, a mi me pasó en los inicios, y hay un momento en que marcas las cancha, y por eso entendí que lo mejor era primero hablar con él”.

Ruglio no quiso dar detalles de la oferta y el contrato de Peñarol y destacó que quieren “adquirir un porcentaje” de la ficha del delantero.

También destacó que Defensor quiere recibir dinero por el delantero y también mantener un porcentaje por si Gómez llega a regresar a la selección uruguaya y tiene una nueva venta.

El presidente de Peñarol señaló que no es el único 9 que tiene en carpeta el club en este período de pases y mencionó a Matías Arezo y Facundo Batista, dos exaurinegros que están en carpeta.