Maxi Gómez regresó de Paysandú y Defensor Sporting lo esperó en el entrenamiento y con un ultimátum ante el interés de Nacional

Tras estar suspendido el fin de semana y no ir al partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo el pasado sábado junto a sus compañeros, el atacante no estuvo en la práctica de este lunes debido a motivos personales, según dijeron desde los violetas.

20250518 Maximiliano Gómez Nacional, Defensor Sporting, Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Maximiliano Gómez Foto: Leonardo Carreño

Finalmente, este martes el delantero volvió al Complejo Pichincha y entrenó a la par de sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Ignacio Ithurralde.

Defensor Sporting y la reunión con Maxi Gómez

Diego Franzini, el presidente de Defensor Sporting, estaba a la espera del regreso de Maxi Gómez a Montevideo y a los entrenamientos para retomar el contacto con el delantero.

Así lo había manifestado este lunes y lo reiteró este martes. “Estamos esperando una respuesta formal, o seria, de parte de ellos, porque es Maxi y su entorno, con respecto a su continuidad, si quiere seguir en el club o no”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

20250316 Maximiliano Gómez, Defensor Sporting, debut 2025, retorno, vuelta, Juventud. Foto: @DefensorSP Maximiliano Gómez Foto: @DefensorSP

Ante la consulta de si tenía la duda de si el delantero quería seguir, señaló: “Lo que pasa que cuando no te icen quiero seguir o no quiero seguir, realmente no lo sabes, entonces es muy difícil saber qué está sucediendo si no tenemos esa respuesta sobre la mesa”.

Se espera que este martes se reúnan las partes, Defensor y Gómez, para definir qué es lo que quiere el futbolista.

“Queremos la confirmación real de si se va o no se va”, dijo. “La intención original del club es que Maxi siga”, comentó Franzini.

La diferencia con la cláusula de Maxi Gómez

Entre ambas partes hay diferencia con la interpretación de la cláusula de salida del Maxi Gómez, por un valor de US$ 200.000.

En la familia del delantero entienden que es solo aplicable para clubes del exterior, mientras que en los violetas entienden que es para todos los clubes, entre los que se incluye a Nacional.

“Será un tema de abogados”, dijo Franzini este martes, quien señaló que en Defensor quieren contar con jugadores que quieran estar en el club.

“Es un ultimátum”, dijo, sobre la respuesta que esperan para hoy de Maxi Gómez. "El club por encima de todos y los plazos tienen límites".

El interés de Nacional por Maxi Gómez

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo la semana pasada que los tricolores estaban cerca de cerrar la contratación de Maxi Gómez quien volvió este año a jugar tras seis meses de inactividad luego de terminar su contrato en Trabzonspor de Turquía.

Las palabras de Perchman generaron mucha molestia en los jugadores de Nacional que decidieron no hablar más con la prensa como medida de protesta.

La información vertida por el 2 de Nacional generaron en Defensor Sporting enorme molestia ya que Gómez es un jugador de la casa y porque el delantero tiene contrato con los violetas hasta fin de año.

El sábado, Defensor Sporting cayó goleado ante Peñarol y Gómez no jugó porque estaba suspendido.

El jugador era esperado este lunes para entrenar pero no concurrió. Adujo problemas personales y sigue en Paysandú donde manifestó su alegría por el triunfo de Paysandú FC en la Primera Divisional C.