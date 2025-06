Diego Franzini, presidente de Defensor Sporting, le pasó a Maximiliano Gómez y a Nacional un importante aviso

El sábado, Defensor Sporting cayó goleado ante Peñarol y Gómez no jugó porque estaba suspendido.

El jugador era esperado este lunes para entrenar pero no concurrió. Adujo problemas personales y sigue en Paysandú donde manifestó su alegría por el triunfo de Paysandú FC en la Primera Divisional C.

"Nos notificó ayer que por problemas personales se reintegra mañana y planificamos tener reunión que quedó para mañana", dijo Franzini este lunes en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

"No sería la forma de proceder, las cosas se deberían hablar y plantear de frente, mañana, más allá de si sigue o no Maxi aclararemos las cosas, lo de hoy fue por un tema personal, no por una decisión ya comunicada, mientras no sea así, no tengo una posición sobre el tema. Ponemos a la hora del diálogo la confianza sobre la mesa", dijo el presidente violeta.

"Queremos que se quede mientras no nos confirme otra cosa, queremos su conformación y esto va a tener que ser en las próximas horas", adelantó.

Consultado sobre si Gómez se molestó porque cuando asumió Franzini como presidente generó una reunión con los capitanes y solo participaron de la misma Guillermo De los Santos y Kevin Dawson, Franzini aclaró: "No fue de la forma en que él lo percibió, fue muy alejado de su percepción, lo hablé con él la semana pasada, cada uno sabe lo que hace, la decisión es de él y tiene que decirnos qué quiere hacer".

Franzini volvió a afirmar que la cláusula de salida de Gómez a mitad de año solo puede ejecutarse si le llega una oferta del exterior pero no opera para el medio local.

Cuando le preguntaron si el jugador decide irse y se abra un escenario de negociación en virtud de la existencia de esa cláusula, Franzini dijo: "Está instalado pero no tenemos comunicación de parte de Nacional, es llamativo. Como institución no la necesitamos, pero si se confirma, es difícil que puedan avanzar por Maxi sin comunicación con el club; se verá en las próximas horas, salvo que estén hablando para enero y ahí el club ya no tendrá nada que hacer".

Finalmente le preguntaron si el pase se puede hacer a cambio de US$ 200 mil, Franzini solo se limitó a decir: "En las próximas horas se definirá, queremos que Maxi siga y sino veremos cómo seguir, ahora solo esperamos por la respuesta de Maxi y de su familia".